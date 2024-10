La madre de Violeta Crespo pone de vuelta y media a Edi en ‘Gran Hermano’ y le tienen que detener

Edi y Violeta parecen consolidar su relación dentro de la casa de ‘Gran Hermano‘. Los dos concursantes no han dudado en pedir una hora sin cámaras que ha llegado durante la emisión de la versión ‘Límite 48 horas’. Todo ello después de que la joven compartiese las dudas que tenía de pasar 60 minutos junto al joven.

De hecho, en su momento llegó a dudar de las intenciones del gallego. Ahora parece que todo ello ha quedado atrás a tenor de sus declaraciones antes de que comenzase dicha hora sin cámaras.A pesar de este avance entre ambos, la madre de Violeta no ha podido morderse la lengua.

Por ello, la también defensora de la joven ha estallado en el plató de ‘Gran Hermano’ especialmente después de que Edi durante la conexión apenas haya pronunciado palabras dedicadas a la joven dejando a entender el contacto sexual que desearía tener con ella. Y es que Jorge Javier ha ironizado con que ambos podrían hablar durante dicha hora sin cámaras. «Soy un hombre de pocas palabras», ha esgrimido él cuándo Jorge Javier se ha interesado por saber qué era lo primero que le iba a decir a ella.

Unas palabras y un gesto que poco o nada le han gustado a la defensora de Violeta en ‘Gran Hermano’ para saltar contra él: «Es más simple que un pedo. Con esa cara tan guapa, ese cuerpo… En su puta vida va a tener a una tía así delante. Edi es un cero, es una mierda, es un imberbe, no ha crecido. Mi hija está con él y qué guapo y le está diciendo cosas porque las siente y él es más simple que un cerdo. Ese tío no es un tío».

Jorge Javier tiene que intervenir para hacer recapacitar a la madre de Violeta

«El pronunciamiento de la madre de Violeta ha provocado que Jorge Javier interviniese. ¿Tú has visto las cosas que le has dicho?», fueron las palabras del presentador de ‘Gran Hermano’. «Todas y las sigo diciendo, pero porque mi hija tiene 23 años, le gusta ese chico y se ha pillado un montón», ha compartido ella intentando justificarse. Poco después, la propia madre de Violeta ha pedido la palabra para recular: «A Edi le he dicho mierda. Soy educada, no quiero insultar a nadie y retiro lo de mierda, pero lo retiro con letra pequeña porque ha insultado mucho a mi hija».