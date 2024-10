Horóscopo semanal, del 7 al 13 de octubre: Predicción para todos los signos zodiacales

Tras despedirnos del fin de semana damos la bienvenida a la segunda semana del mes de octubre de 2024. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Vamos camino del Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar el día 10 en Capricornio. Su energía nos transmite seguridad y determinación para organizar nuestra vida y hacer planes. Con Venus, el planeta del amor, en Escorpio, las pasiones están al rojo vivo, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 7 de octubre hasta el domingo 13 de octubre de 2024:

Horóscopo semanal Acuario

La Luna en tu signo, el día 11, te protege, y su arrolladora energía te anima a dejar de vivir a la sombra de otras personas o de hacer las cosas como te piden los demás. Es el momento de mover ficha y de buscar lo que a ti te hace feliz; te van a sorprender los resultados. El Cosmos te pone en bandeja un sinfín de oportunidades que debes aprovechar.

Horóscopo semanal Escorpio

Días muy positivos para concretar tus planes y hacer realidad tus deseos. Es ahora o nunca, Escorpio. No mires atrás y disfruta de tu suerte, que esta semana es inmensa. Venus en tu signo te anima a disfrutar del amor y a compartir con amigos momentos de risas y confidencias. Vas a poder resolver un problema de dinero que te quita el sueño.

Horóscopo semanal Aries

Quizá se cancele algo que te ilusionaba y sientas que tus esfuerzos no han valido para mucho. Sonríe, que a veces las cosas suceden para que puedan llegar mejores oportunidades. Decir lo que piensas puede comprometerte. Te conviene ser prudente y hablar solo lo necesario. Los asuntos sentimentales que te agobian se van a resolver y te quitarás un peso de encima.

Horóscopo semanal Géminis

Júpiter en tu signo es tu gran aliado y, aunque se pone retrógrado el día 9 y puedes notar que la suerte juguetea contigo, dispondrás de mucha fuerza para hacer frente con éxito a cualquier reto. Encontrarás personas y circunstancias que te serán de gran ayuda. Si has tenido que vivir una situación injusta, ahora cambian las cosas y vas a recibir la recompensa que mereces.

Horóscopo semanal Tauro

Es posible que algo inesperado haya dado un cambio a tu vida. Aunque te sientas un poco desconcertado, pronto comprobarás que ha sido lo mejor que te podía pasar. Si necesitas momentos de soledad, búscalos porque te van a ayudar a ver las cosas con más claridad. Cuidado con los gastos excesivos, ya que tu economía podría resentirse. Actúa con mucha mesura.

Horóscopo semanal Virgo

Envidias, murmuraciones, maniobras extrañas aletean a tu alrededor. Huye de ellas y rompe con todo aquello que no te permite realizar lo que deseas. Tienes ante ti nuevos caminos por recorrer que te devolverán la ilusión por la vida y el amor. Las cuestiones materiales mejorarán sin demasiado esfuerzo, incluso puedes recibir un dinero inesperado.

Horóscopo semanal Cáncer

Sientes que no te han tratado como mereces y eso a alguien tan sensible como tú le destroza, pero tus tristezas se disipan y pronto volverás a sonreír. El planeta Marte en tu signo te empuja a tomar la iniciativa, sin bajar la guardia ni confiarte hasta conseguir lo que deseas. Te esperan novedades en el amor, y tienes que prepararte para recibir alguna sorpresa.

Horóscopo semanal Piscis

Tus emociones toman el mando y pueden provocar una tormenta dentro de ti. Necesitas tomarte las cosas con calma y no obsesionarte con problemas que ahora mismo no está en tus manos solucionar. Cambia el chip, piensa en positivo y verás cómo la vida te ofrece nuevas alternativas. Te ronda alguien que solo busca su beneficio. Escucha a los que te quieren.

Horóscopo semanal Libra

Con el Sol y Mercurio en tu signo, tienes muchas cartas a tu favor para enfrentarte a cualquier situación y salir vencedor. Estás a punto de conseguir algo que llevas tiempo soñando, pero mantenlo en secreto hasta que esté consolidado. Tus relaciones también serán muy afortunadas, y el amor y la amistad te van a deparar momentos de gran felicidad.

Horóscopo semanal Leo

El Cuarto Creciente de la Luna te transmite una gran energía y fortaleza física, y, aunque puedes sufrir alguna crisis en tus relaciones, sabrás resolverla y sacar resultados positivos del conflicto. Te vas a dar cuenta de que es hora de olvidar los rencores y eso que tanto te dolió. Lo cierto es que el Cosmos te protege y vas a sentir que tu optimismo puede con todo.

Horóscopo semanal Sagitario

Si has iniciado algo nuevo, recuerda que todo tiene algún tipo de dificultad cuando empieza. Fíjate objetivos inmediatos y concretos, y no quieras resolverlo todo a la vez y con prisas. Aunque no te guste lo que sucede a tu alrededor y no puedas cambiar la realidad, debes poner ilusión en lo que haces. Los días 7 y 8 la Luna en tu signo puede hacer realidad algo que deseas mucho.

Horóscopo semanal Capricornio

Estás preocupado e inquieto, pero vas a tener a tu lado a gente que te ayudará a ver la vida con otros ojos. Libérate de los fantasmas del pasado y permítete ser feliz. El Cuarto Creciente en tu signo te ayuda a consolidar algo que se presentaba inseguro e inestable. Pon especial atención en tus palabras para no sufrir tontamente por dudas o malentendidos.