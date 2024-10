Horóscopo fin de semana, del 4 al 6 de octubre: Predicción en todos los signos zodiacales

Alcanzamos el primer fin de semana del mes de octubre, y te avanzamos aquí cómo va a ser el porvenir de tu signo del zodiaco durante estos tres días en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor. Consulta la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 4 de octubre y el domingo 6 de octubre de 2024 y descubre cómo le va a ir a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Este pasado día 2 tuvo lugar el último eclipse de los cuatro que ha habido este 2024. Ha venido de la mano de la Luna Nueva y ha sido un eclipse anular de Sol en el signo de Libra. Es el momento de pisar terreno firme, reflexionando antes de tomar una decisión y sin asumir riesgos, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Conoce aquí todos los pronósticos del horóscopo del viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre de 2024 para todos los signos zodiacales:

Horóscopo fin de semana Acuario

No pierdas tu tiempo en asuntos que no te traen más que problemas y ten claro que la prioridad de tu vida debes ser tú. Este fin de semana busca nuevos horizontes que den un toque de color a tu vida.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Actúa con serenidad, sin precipitarte ni adelantarte a las circunstancias, sobre todo si vas a tomar una decisión importante. Este fin de semana tu magnetismo te abrirá muchas puertas. Agudiza tu intuición.

Horóscopo fin de semana Aries

Tus éxitos dependerán de tu agilidad mental para tomar decisiones. Eres muy impulsivo y puede que en estos momentos de tu vida eso sea una baza a tu favor. Estás en un momento espléndido para enamorarte, armas no te van a faltar porque estás muy atractivo.

Horóscopo fin de semana Géminis

Es posible que tengas que hacer frente a situaciones complicadas, pero, como ahora te sientes fuerte y seguro, lo que antes era para ti un infortunio ahora lo ves casi como una bendición. No permitas que decidan por ti.

Horóscopo fin de semana Tauro

En ocasiones, puedes dudar de todo por tu falta de seguridad. Tienes mucho potencial, sólo tienes que confiar más en ti y mostrar al mundo tus cualidades; será la única forma de no quedarte anclado.

Horóscopo fin de semana Virgo

A veces, no te quedará más remedio que tener que reconocer que tu poderosa intuición se ve mermada por una mente inquieta que no va a dejar de darle vueltas a cualquier cosa y que va a querer racionalizarlo todo.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Es el momento de cerrar definitivamente un capítulo doloroso de tu vida para poder abrirte a nuevas y maravillosas oportunidades, que sólo podrás aprovechar si empiezas desde cero. Este fin de semana pueden despertarse en ti sentimientos que estaban dormidos.

Horóscopo fin de semana Piscis

Los buenos aspectos que te está haciendo el planeta Venus te brindan un momento dulce en el amor, un momento maravilloso para amar sin tantas complicaciones y para estar con quien más te apetezca. Disfruta del fin de semana.

Horóscopo fin de semana Libra

Felicidades. El Sol en tu signo te aporta una energía tan positiva que podrás hacer frente con éxito a todo lo que venga. Es un buen momento para consolidar relaciones y hacer planes de futuro.

Horóscopo fin de semana Leo

Intenta enfrentarte a lo que surja con calma y evita tomar decisiones drásticas si no las tienes totalmente claras. Ya sabes que cuando estas calmado y actúas con sangre fría nunca te equivocas.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Este fin de semana puedes tener tantas responsabilidades que atender que no podrás evitar en algunos momentos sentirte agobiado y confuso. Procura no tomar decisiones si no las has meditado convenientemente.

Horóscopo fin de semana Capricornio

El miedo a los cambios puede que te impida tomar decisiones que no puedes demorar más. Este fin de semana sentirás la necesidad de alejarte de algunas personas que ya no tienen nada positivo que ofrecerte.