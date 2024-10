Gonzalo Miró polemiza con lo que señala sobre ‘Supervivientes’, con un rotundo recado a Telecinco

Gonzalo Miró es uno de los concursantes de la nueva y renovada temporada de ‘Pekín Express‘ en Max. El formato regresará a nuestras vidas el próximo 20 de octubre con las dos primeras entregas de las nueve de las que consta esta edición, conducida por Miguel Ángel Muñoz y que cuenta con la particularidad de que las parejas están formadas por un personaje famoso y algún allegado anónimo.

Si bien, catorce concursantes pondrán a prueba su preparación física y mental, e incluso sus propias relaciones, para participar en la aventura de sus vidas. Vivirán un recorrido 2.500 kilómetros arrancando en Vietnam. Después recorrerán Laos y concluirán su viaje en Camboya.

Gonzalo Miró, el colaborador de ‘Espejo Público’ y ‘Más vale tarde’, ha participado con su amigo Ángel Díaz en este reto extremo y apasionante que combina aventura, ingenio, superación personal y, por supuesto, grandes dosis de emoción. Y sobre este proyecto ha hablado el tertuliano en una entrevista para el portal VerTele.

En esas declaraciones habla de que antes de aceptar el reto, decisión que no se pensó mucho, «me preocupaba un poco cómo se fuese a trazar el programa y el enfoque que fuera a tener. Mi gran preocupación realmente era que cuidasen el programa y que cuidasen el formato». Y, al hilo, manda un rotundo recado a otros formatos similares: «Hay cadenas que no cuidan igual sus formatos porque pretenden hacer algo más frívolo. Es esa parte la que me preocupaba, el enfoque que le fueran a dar».

«Yo creo que por ahí hay ideas muy buenas y que si se cuidaran más, yo no tendría ningún problema en ponerme a prueba en otras circunstancias. Pero es verdad que no soy muy partidario de la contaminación gratuita. Para hacer entretenimiento tampoco es necesario buscar el peor lado de la gente», añade Gonzalo Miró al citado medio. Palabras que van dirigidas hacia ‘Supervivientes’, desde donde admite haber recibido ofertas en algún momento.

«Supervivientes a mí es un formato que, como tal, me parece superinteresante. Ponerte a prueba. El formato per se, yo se lo cuento a alguien que viene de Plutón y le digo cómo es el programa, y la idea me parece muy chula. Otra cosa es ya el enfoque que se le dé, pero eso depende de cada cadena. Y en su derecho están, cuidado», remata Gonzalo Miró.