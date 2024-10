Elisabet Casanovas nos cuenta los secretos detrás de ‘Las Abogadas’ y cómo se caracterizó de Cristina Almeida

Tras su triunfal estreno en audiencias con un brillante 13,3% de cuota de pantalla y casi 1,3 millones de espectadores, ‘Las Abogadas’ encara este miércoles 2 de octubre su segundo capítulo en TVE tras la emisión de ‘La Revuelta’. Inspirada en hechos reales, la serie histórica de La 1 que produce Mod Producciones transcurre entre el final de la dictadura y la transición española y refleja la figura de la mujer en el universo de la judicatura y la abogacía. La Matanza de Atocha es, además, uno de los hilos argumentales de la serie.

Por otra parte, es importante destacar que las cuatro actrices protagonistas de la serie encarnan a personas reales. En concreto, a cuatro mujeres cuyos nombres nos suenan a todo, en especial el de Manuela Carmena y Cristina Almeida, interpretadas por Irene Escolas y Elisabet Casanovas. Con esta última hemos hablado en exclusiva, quien nos ha contado los secretos de la serie, como han afrontado el tener que representar a mujeres tan importantes de la época y como ha sido el proceso de caracterización.

Llegan ‘Las Abogadas’, una nueva serie de Televisión Española que va sobre la Matanza de Atocha. Interpretas a Cristina Almeida.

ELISABET- Hago un pequeño matiz. La serie no va de la Matanza de Atocha. Es inevitable que forme parte, porque la serie, en realidad, abarca la transición española y los años de apertura a la democracia. Creo que es importante decirlo porque al final la serie transcurre durante unos nueve años o diez.

¿Cuántos capítulos son?

ELISABET – Son seis capítulos.

Hoy en día, la justicia es uno de los temas de los que siempre se está hablando en los telediarios, en todas las noticias. ¿Cómo habéis abordado vosotras este tema?

ELISABET – Era una responsabilidad muy grande, porque al final son personas que existen y que han hecho unos trabajos muy importantes y que han dejado una huella inevitablemente muy importante en este país, que han cambiado muchas cosas o han formado parte de cambiar muchas cosas. Pero bueno, lo hemos querido abordar con mucho respeto y con muchas ganas de conocer todo lo que desconocíamos, como casos que se cuentan en la serie o cosas que pasan. Tampoco quiero avanzar mucho, pero bueno, hechos históricos que pasaron que yo desconocía y esto ha sido muy retador y muy chulo.

¿Qué es lo que más te impactó? Entiendo que habéis podido hablar con las protagonistas. Tú con Cristina no sé si has tenido la ocasión.

ELISABET – No he tenido la ocasión, me hubiera gustado muchísimo.

¿Qué es lo que más te ha fascinado de su vida?

ELISABET – Ostras, lo que más me ha fascinado de su vida, creo que es su vida. En general. Sí, porque ella lo cuenta muy bien. No quiero poner palabras en su lugar. Pero sí que ella lo dice en bastantes entrevistas, que ella agradece mucho haber podido estudiar, haber tenido una familia de Badajoz, que luego se mudaron a Madrid, y ella y sus hermanos y hermanas pudieron estudiar en la universidad y ella estudió Derecho y junto a sus compañeras, las que salen en la serie y otros compañeros, tengo la sensación, y ellas también lo cuentan, que usaron las leyes del propio régimen para cambiar las leyes del propio régimen. Ella habla mucho de las herramientas, de cómo estar una preparada y tener las herramientas para hacer las cosas y cambiar las cosas. Creo que en este caso, Cristina tiene un carisma y una energía que la mantiene a día de hoy. Y aunque no haya documentación audiovisual de la época, ha sido muy chulo poder recrear la energía que ella podía tener en aquel momento.

¿Os han enseñado fotos a la hora de la caracterización?

ELISABET – Sí, de hecho, nos leímos un libro que se llama ‘Cristina, Manuela y Paca’, donde hay también muchos documentos fotográficos. Y ahí se puede ver su juventud.

Me decías antes que te tuviste que teñir el pelo.

LISABET – Sí, el pelo, lentillas marrones, trabajar con lentillas marrones. Ella tiene los ojos marrones. Yo me ponía las lentillas en casa y me iba a rodar. Hombre, por parte de todos los departamentos, ha habido una gran labor en recrear la época. Sin duda, la caracterización es algo muy importante.

¿Hay algo que hayas descubierto de esa época y que te recuerde a la actualidad?

ELISABET – Sí, hay situaciones que se cuentan en la serie… Escuché una entrevista que Cristina decía algo así como… una vez más, no quiero poner palabras en su boca, pero decía algo así como «Que tan importante es la igualdad de derechos como tener la igualdad de espacios donde se toman decisiones».

¿Habéis visto que haya habido un avance, al menos en esta profesión?

ELISABET – Hombre, sí que hay un avance, pero creo que queda muchísimo por avanzar todavía. Claro que queda trabajo por hacer, evidentemente. Pero bueno, creo que ellas sí que cambiaron muchas cosas.

Elisabet, muchísima suerte con esta serie

ELISABET – Muchísimas gracias.