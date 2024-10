Elisa Mouliaá clama contra 'Vamos a ver' y le acusa de "tergiversar" su denuncia a Errejón

Pese a que hoy con la DANA ha dejado de copar todos los titulares y tertulias, Elisa Mouliaá está al límite después de verse sobrepasada tras dar un paso al frente y denunciar a Íñigo Errejón de supuesto acoso sexual. Así, en las últimas horas la actriz y presentadora se ha mostrado cabreada con una reportera de Europa Press por cómo se están tergiversando sus palabras.

Y es que a raíz de sus últimas entrevistas en diferentes medios de comunicación, Elisa Mouliaá está viendo como muchos están cuestionando su denuncia y agarrándose a determinados flecos para echar por tierra su versión de los hechos.

Así, cuando la reportera de Europa Press se acercaba a ella, Elisa Mouliaá aprovechaba para señalar a 'Vamos a ver', programa en el que dio una entrevista este martes, acusándole de manipulado sus palabras o haber provocado que la gente pueda malinterpretar sus argumentos.

Elisa Mouliaá señala al programa de Joaquín Prat: "No me violó porque le paré"

"¿Entendemos que ya tienes abogada?", le preguntaba la reportera. "Sí, de hecho he quedado ahora con ella. Es que estáis tergiversando todo", se quejaba de primeras la actriz y presentadora. "No sé lo de ayer de Telecinco me quedé flipada porque pusieron el final obviamente que es cuando paró", aseveraba.

"La gente se ha quedado con eso y parece como que no me forzó en ningún momento. No, hubo acoso y luego paró. No me llegó a violar y ya está. Eso es lo que tengo que decir", sentencia Elisa Mouliaá. "Y por favor pido respeto a la gente, ya está, respeto y que la gente si quiere hablar lea y vea la sucesión de hechos pero que no hable sin saber", prosigue diciendo.

Y cuando la reportera le dice que no le resta importancia a lo que pasó, Elisa es contundente. "Si se la quitase, no habría hablado", recalca. "Me pareció que no era un tío normal y que abusó del poder. Yo hablo por las demás y para que no vuelva a suceder", añade.

Por último, Elisa Mouliaá asegura que no "tengo ni idea de lo que va a pasar". "Lo que si tengo entendido es que acosar a una persona sí que es un delito y que solo si es sí", apunta. "Al final van a salir todos, de un bando y de otro. Van a salir más nombres de izquierdas y de derechas", concluye.