A María Patiño le preguntan sobre su regreso a Mediaset y su respuesta lo dice todo

Este lunes, 21 de octubre, María Patiño visitó 'El Faro de Mara Torres' en la Cadena SER. Se trata de un espacio muy propicio para la reflexión en el que los invitados se suelen mostrar de lo más sinceros, como así ha sido en el caso de la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

La periodista gallega ha recordado cómo fue el inesperado final de 'Sálvame' y su abrupta salida de Mediaset. Además, ha revelado si volvería al grupo de comunicación si la dieran la oportunidad. Según ha reconocido María Patiño, lo peor de la cancelación de 'Sálvame' "no es que me quedara sin trabajo. Es que se borró el nombre de María Patiño de la hemeroteca de Telecinco. Y eso fue lo que a mí me hundió. Yo, que tenía unos meses de poder disfrutar de la vida, me hundí y no los disfruté". Todo ello la llevó a buscar ayuda psicológica para sobrellevar la situación.

Gracias a esa ayuda profesional, la presentadora cambió su perspectiva sobre la vida y su carrera. De hecho, tenía claro que deseaba continuar en el ámbito de la comunicación, por lo que incluso se planteó la posibilidad de crear un pódcast. Finalmente, aceptó la propuesta de Adrián Madrid y se convirtió en la conductora de 'Ni que fuéramos', un programa que comenzó en redes sociales y que ha ido creciendo en popularidad y en audiencia.

María Patiño aclara si volvería a Mediaset: "Sería contraproducente"

Al ser preguntada por un posible regreso a Mediaset, María Patiño no le cerró la puerta. Si bien considera que volver sería "contraproducente" debido al daño que considera se la hizo. Aunque deja claro que "no tengo resentimiento porque me lo he trabajado. No quiero decir que no a nada porque basta que escupas hacia arriba para que te caiga. Pero sí que es cierto que el público que me sigue no lo entendería porque es que ha habido mucho sufrimiento por detrás que yo he compartido con ellas".

Además, reconoce estar muy a gusto en 'Ni que fuéramos', ya que le permite ser ella misma: "Es la primera vez que tengo las riendas y mi visión del corazón es incompatible con la que veo en otros programas. 'Ni que fuéramos' me ha dado la oportunidad de hacer algo diferente, a pesar de que no me da el dinero que me daban las cadenas privadas". "Volver (a Telecinco) no tendría sentido porque no me van a comprar de la manera en la que yo estoy enfocando el corazón", sentencia.