María Patiño confirma el auténtico motivo por el que se ha negado a fichar por TVE

Desde que María Patiño y Belén Esteban visitaron 'La Revuelta' no ha parado de hablarse del posible salto de la presentadora y la colaboradora de 'Ni que fuéramos' a la cadena pública pues la propia Belén Esteban aseguró en el programa de TEN y Canal Quickie que se estaban levantando los teléfonos.

Este lunes, Vanitatis ha publicado que TVE ha querido fichar a María Patiño para 'Pase sin llamar', el nuevo programa que prepara La 1 para el prime time de los viernes con Inés Hernand como presentadora y que iba a contar también con Loles León aunque finalmente la actriz se ha caído del proyecto.

La primera idea fue cambiar el formato del programa y dejar a Inés Hernand como presentadora y a Mariona Casas como colaboradora y fichar a dos nombres muy potentes para sustituir a Loles León y a la influencer. Así, según Vanitatis la intención fue incorporar a Belén Esteban y María Patiño para este programa, que contará finalmente con Alba Carrillo.

Y según el citado medio, María Patiño rechazó la propuesta de TVE porque no quería ser colaboradora después de ser presentadora en 'Ni que fuéramos'. Algo que ella ha negado este mismo lunes en su programa. "Es verdad que me lo ofrecieron, es verdad que dije que no, pero no por lo que dicen", empezaba aclarando la presentadora.

María Patiño aclara el motivo por el que ha rechazado fichar por TVE

"Me ofrecieron hace un tiempo colaborar en un programa de TVE que va a empezar en viernes en el access con el horario de Broncano presentado por Inés Hernand, que iba a estar Loles León y por lo que se ha publicado la sustituye Alba Carrillo. Me ofrecieron la posibilidad de colaborar todos los viernes y dije que no", explicaba después María Patiño.

"El motivo que se publica es falso, dicen que es porque yo soy presentadora y no me quiero rebajar de ese nivel. Y no, yo dije que no porque este programa me lleva mucho tiempo y me consume mucha energía y es el proyecto en el que quiero estar y no quiero volver a endeudar mi tiempo libre con algo que no sea de momento 'Ni que fuéramos', esa es la realidad, así se lo expliqué a la persona que me llamó. Y muy agradecida, parezco estúpida pero no porque también tengo familia", sentenciaba Patiño.