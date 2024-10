María Patiño paraliza el nuevo ‘Sálvame’ con su imponente confesión: «Fui detenida»

Este viernes, 4 de octubre, ‘Ni que fuéramos‘ ha dado una sorprendente noticia: Terelu Campos habría ingresado en una lista de morosos de Hacienda. A raíz de esto, los colaboradores del programa recordaron sus problemas con la justicia. Pero fue María Patiño la que hizo una impactante confesión que dejó sin palabras a todos sus compañeros.

La presentadora reconoció haber sido detenida por la Policía Nacional de Sevilla: «A mí me detuvieron por no llevar en DNI encima. Fue en La Palmera, en Sevilla». «¡Qué dices! ¿Cuándo fue eso?», quiso saber Javier de Hoyos. Antes de que María Patiño pudiera responder, Kiko Matamoros espetó: «¿No será que eras terrorista?». «¡Pero, ¡cómo que terrorista!», exclamó la periodista, que no daba crédito.

El colaborador justificó su pregunta: «A ver, no te detienen sólo por no llevar documentación». «Bueno, yo iba en chándal. Aunque, es verdad que los terroristas también pueden ir en chándal», respondió la presentadora del programa de Ten. El motivo de su detención, según explicó ella misma, fue que no sólo no iba documentada sino que, además, había cometido una infracción de seguridad vial.

El motivo de la detención de María Patiño que impactó a sus compañeros

«Bueno, me salté un semáforo», confesó María Patiño. Ante la estupefacción de sus compañeros, se justificó alegando que «vi que no había coches y pasé. Entonces, vino la policía y me dijo: ¿me da su DNI? Yo les dije a los agentes que no lo tenía. Entonces, me llevaron».

En ese momento, el director de ‘Ni que fuéramos’, David Valldeperas señaló que lo que acababa de contar era una situación propia de una gran exclusiva. «Si es que no tengo que dar explicaciones sobre mi vida», sentenció la periodista gallega, dejando claro que, finalmente, todo quedó en un susto: «Me llevaron a comisaría para identificarme. Lo hicieron y luego me fui a mi casa».

«Claro, debían ver quién eras realmente. Su obligación es llevar la documentación con ella», añadió Kiko Matamoros. «Por eso, cuando vino el Ejército, estaba nerviosa. No había llevado el DNI, no lo tenía encima. Como me hubiera pedido la documentación, me hubiera pasado lo mismo», reconoció María Patiño, confesando que «una nunca supera los traumas de la infancia».

Por su parte, Matamoros también explicó cuál fue su experiencia con la policía: «A mí me fueron a buscar cinco veces. Una vez me llevaron a los juzgados de Alcalá de Henares, detenido, porque me habían intentado notificar algo y no hice caso. Para notificarme en el juzgado, debía firmar el acuse de recibo. Al final, gané sin presentarme en el juicio».