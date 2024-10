Belén Esteban abandona el nuevo ‘Sálvame’ y este es el detonante: «Se acabó, me voy»

Desde que ‘Ni que fuéramos’ regresó de las vacaciones de verano, el programa presentado por María Patiño apostó por incluir una cocina en su decorado para hacer que algunos de sus rostros cocinaran en directo. Así, el espacio optó por lanzar dos secciones: ‘Belén a cenar conmigo’ y ‘Al baño María’ en las que Belén Esteban y María Patiño cocinan diferentes platos para la cena y postres respectivamente.

Hasta ahora, la única colaboradora que está demostrando tener grandes dotes para la cocina es Belén Esteban. Sin embargo, la ‘patrona’ está harta de las valoraciones de sus compañeros a sus platos o que le estén atosigando y molestando cuando está cocinando.

Por eso, son muchas las veces que Belén Esteban ha dicho ‘basta’ y amenazaba con no cocinar más. Pero al final siempre la convencían para que volviera a meterse entre fogones. Y eso es lo que ha hecho este martes cuando tenía que cocinar unos judiones de La Granja aprovechando que Carmen Borrego y su marido José Carlos habían estado de visita recientemente y que era una de las comidas favoritas de los reyes durante épocas.

Antes de que todos probaran los judiones de Belén Esteban y durante una de las publicidades, Javier de Hoyos y Lydia Lozano cogían unos cojines para intentar que el olor a judías se fuera. Además la colaboradora aseguraba que los judiones estaban duros y sosos. «No puedo más con el olor», se quejaba Lydia. «Que exagerada eres», le replicaba Belén Esteban.

Después, poco a poco iban probando todos los judiones de Belén Esteban. «Dice Javi que son balines», soltaba Kiko Hernández mientras María Patiño ponía caras al probarlos. «Escucha Valde, se ha acabado ya ehhh», se quejaba Belén al director harta de que la cuestionen sus platos.

Pero lo peor llegaba cuando Lydia Lozano se negaba a probarlas porque no le gustaba el chorizo ni la morcilla. «Lydia por favor», le pedían sus compañeros. Y mientras la colaboradora ponía cara de asco, Belén Esteban se enfadaba y decidía abandonar el plató de ‘Ni que fuéramos’ antes de que el programa se acabara. «Con la comida no se juega», le decía Kiko Hernández. «Yo no puedo comer chorizo por la noche», justificaba Lozano.

«Belén no te vayas», le pedían pero ella hacía caso omiso mientras María Patiño le recriminaba a Lydia Lozano que hubiera provocado la marcha de Belén Esteban. «Es que lleva toda la tarde trabajando», le decían. «Pero no se puede enfadar por esto, odio el chorizo, la morcilla y todo», se quejaba Lydia diciendo que de sabor estaba bueno. «Yo soy la primera que la chincho pero así no», sentenciaba Patiño.

Después iban todos detrás de Belén Esteban y salían a la calle. «No voy a cocinar más, estoy cansada», se escuchaba decir a la colaboradora. «Que no, Valde que se acabó, que me voy. Hasta luego. Estoy hasta los cojones», concluía Belén Esteban.