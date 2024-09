Xavier Sardà se enfrenta como nunca con el equipo de ‘TardeAR’ y tiene que pedir perdón

Parecía que esta temporada la tertulia VIP de ‘TardeAR’ había arrancado floja sin grandes enfrentamientos, pero este martes Xavier Sardà ha vuelto a enfrentarse a dos de sus compañeros al debatir sobre la decisión del rey Juan Carlos I de crear una Fundación en Abu Dabi para agrupar su fortuna y dejárselo en herencia a sus hijas.

«Al final Felipe VI tiene que elegir entre corona o herencia», sostenía Ana Rosa Quintana. «Es que la herencia no es una herencia cualquiera, es una herencia en Abu Dabi, en Suiza», aseveraba Sardà. «¿Pero de cuánto puede ser?», preguntaba Paz Padilla a lo que tanto el catalán como Cristina Tárrega le contestaban que se apunta a más de mil millones de euros.

«La cosa es que nuestro rey siendo rey no puede aceptar entrar en esa fundación, pero eso no quiere decir que si en un futuro cambiara las cosas podría modificarlo y entrar», defendía Cristina Tárrega. «Pero no va a entrar en esa fundación», le replicaba Xavier Sardà. «Por supuesto que no, yo no he dicho lo contrario», se justificaba Tárrega indignada porque le hubiera contradicho.

Tras ellos, era Beatriz Archidona la que tomaba la palabra para recordar que don Juan Carlos sigue teniendo el tratamiento de rey. «Me da igual, dicho sea con todo el respeto de alguien que cuando lo coronaron ya era mayor de edad como yo y de verle luchar contra el terrorismo y contra un Golpe de Estado y de admirarle a que se haya ido por los cerros de Úbeda, no digamos sexualmente sino económicamente», soltaba el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’. Por su lado, Mario Vaquerizo recordaba que «es la relación de un padre y un hijo».

Después de escuchar a José Luis Vidal repasando la fortuna de las infantas Cristina y Elena, el debate en el plató se calentaba después de lo que soltaba Mario Vaquerizo. «Perdonar, llega un momento en el que es oficial que estas señoras trabajan, da igual cual sea la fundación si Mapfre o lo que sea, pero cada una tiene su trabajo y el dinero que percibe por su trabajo puede hacer con él lo que quiera y no hay que ser tan demagogos con eso», destacaba el líder de las Nancys Rubias.

Algo que provocaba que Xavier Sardà no se contuviera con él. «Se me perdone, hay mucha gente que busca trabajo y no lo consigue», replicaba el catalán. «Eso es muy demagogo», le soltaba Cristina Tárrega. «¿Demagogo quiere decir que miento?», le preguntaba Xavier a su compañera. «Están muy preparadas y han estudiado», aseveraba Cristina Tárrega.

«El problema es que dile tú a todos los españoles que pagamos religiosamente nuestros impuestos que estas señoras van a recibir una herencia millonaria de una fundación que procede de Abu Dabi, luego ellas con su dinero que hagan lo que quieran», sentenciaba Beatriz Archidona. «¿Y tú que quieres preguntar?», le decía Xavier Sardà a Vaquerizo, que le contestaba que estuviera tranquilo que parecía que estaba en el «paroxismo».

«Solo quiero preguntar, todas estas acciones que ha hecho el rey emérito que han sido digamos condenadas, pero en ¿los juzgados que se ha dicho?», preguntaba el marido de Alaska. «Nada, porque era una pequeña parte, tonto, el dinero lo tenía fuera», le contestaba Xavier Sardà a gritos insultando a su compañero. «¿Pero qué estás diciendo?», insistía el catalán. «Oye, a mi amigo no le llames tonto, ehhh», le espetaba Tárrega.

Pero lejos de quedarse ahí el asunto, Cristina Tárrega cuestionaba a su compañero al decirle que «tú eres republicano de siempre». «A ti nunca te ha gustado la monarquía», insistía ella, entonces hay que hablar con objetividad. «Perdona, no tienes ni idea, por eso estoy así», le replicaba Sardà cabreado. «Él es tonto, yo no tengo ni idea y tú eres premio Pulitzer», se defendía la presentadora de ‘La vida sin filtros’.

Tras seguir con el programa y cambiar de asunto, Xavier Sardà se levantaba para disculparse con sus compañeros. «Un momento, perdón, perdón, que le he llamado cariñosamente tonto y le pido disculpas», le decía el catalán dándole un beso a Mario Vaquerizo. «A mi no me tienes que pedir disculpas», le decía Vaquerizo. «Se me ha escapado», aseveraba Sardà antes de que Tárrega le dijera que también se había pasado con ella.