Qué fue de John Larroquette, el histórico protagonista de ‘Juzgado de guardia’, a los 76 años

La década de los 80 fue una de las épocas doradas de las series de televisión, sobre todo gracias a lo que llegaba de Estados Unidos. Porque los creadores comenzaron a experimentar con otro tipo de tramas y personajes, buscando diferentes visiones de lo que ya se había hecho. Así nacieron series como ‘Corrupción en Miami’, ‘El equipo A‘, ‘Canción triste de Hill Street‘ o incluso ‘Juzgado de guardia’, protagonizada por John Larroquette, convertida en referente de todas las series de abogados que llegaron después. Sin la ficción creada por Reinhold Weege, no habrían existido títulos como ‘Ally McBeal’ o ‘The Good Fight’. Su repercusión fue increíble, ya no solo en Estados Unidos sino en otros países. Aunque por ejemplo en España tardó en llegar cuatro años desde su estreno. Recordemos que antiguamente, las cosas no iban tan rápido.

La serie se alargó durante nueve temporadas, desde 1984 hasta 1991, y fue de menos a más, alcanzando su cima de popularidad en la cuarta temporada, con una audiencia de más de 23 millones de media. Por el camino, fue nominada en varias ocasiones a Mejor Serie de Comedia en los Emmy, y John Larroquette, el protagonista, consiguió cuatro victorias seguidas como Mejor Actor de Comedia. Un hito al alcance de muy pocos. Porque admitámoslo, los secundarios eran maravillosos, pero el alma de la serie era Larroquette. Un actor con un timing para la comedia brillante, y que dio vida a Dan Fielding, un fiscal narcisista y adicto al sexo.

Pero no era el primer papel que hacía John Larroquette, aunque desde luego ha sido el más famosos de toda su carrera. De hecho, en 2023 se confirmó la secuela de la serie, y el actor decidió retomar su papel como Dan Fielding. Y sí, el regreso se ha convertido en el mejor estreno de comedia del año en Estados Unidos. Esa es una muestra más de lo importante que fue la serie en el país, y lo mucho que impactó en el público norteamericano.

Harry Anderson y John Larroquette en ‘Juzgado de guardia’. / NBC

Sus primeros papeles

John Larroquette nació en Nueva Orleans en 1947 y curiosamente, su primer papel, que pocos recuerdan, es la voz en off que escuchamos en el clásico del terror ‘La matanza de Texas’. Hace poco habló sobre su papel en la célebre película, dirigida por Tobe Hopper, al que conocía de años atrás. En cuanto se mudó a Los Ángeles, recibió una llamada de Hopper para ayudarle con una película, y Larroquette accedió. Lo curioso del caso es que no cobró dinero… sino marihuana. «Me dio un poco de marihuana», confirmó el actor años después. «Salí del estudio [de grabación], le di unas palmaditas en la espalda y le dije: ‘¡Buena suerte!”. Y debe ser que funcionó su suerte, porque ‘La matanza de Texas’ se convirtió en un clásico, y hoy es uno de las películas más recordadas (e imitadas) del género.

Tras este pequeño papel, debutó en la televisión en la serie ‘Escuadrón de las Ovejas Negras‘, donde daba vida al Teniente Segundo Bob Anderson. Y, tras su participación en la ficción, fue uno de los protagonistas de ‘El pelotón chiflado’, de Ivan Reitman, junto a Bill Murray y Harold Ramis. Un éxito que le propulsó directamente a su papel más recordado, el del fiscal Dan Fielding en ‘Juzgado de guardia’. Su personaje era uno de los más queridos, y le dio cuatro premios Emmy consecutivos (un hito en aquella época). Andy Griffith sigue teniendo el récord con cinco premios Emmy seguidos. Algo casi imposible de superar.

Su personaje fue tan famoso que incluso el creador de la serie le propuso hacer un sin off de Dan Fielding, pero Larroquete declinó la idea. De hecho, se unió a Don Reo, que más tarde crearía la mítica sitcom de ‘Blossom’, para hacer una serie diferente: ‘The John Larroquette show’. La ficción era una especie de sitcom ‘oscura’, y que afrontaba varios de los problemas que había tenido el actor con el alcohol. Aunque llevaba sin beber desde 1982. Aguantó cuatro temporadas, e incluso contó con una aparición especial de Frasier (Kelsey Grammer), pero no tuvo grandes audiencias y pasó casi desapercibida. De hecho, sus últimos seis episodios ni siquiera llegaron a emitirse. Pero lejos de darse por vencido, fue uno de los secundarios más recordados de la popular serie ‘El abogado’. E incluso ganó su quinto premio Emmy gracias a su papel de Joey Heric.

John Larroquette, volviendo al juzgado 30 años después. / NBC

El regreso de Dan Fielding

John Larroquette no ha dejado de trabajar, casi siempre unido a series situadas en el mundo de los abogados. Como, por ejemplo, en ‘Boston Legal’, junto a William Shatner, donde dio vida a Carl Sack, un personaje totalmente opuesto al que le dio la fama en ‘Juzgado de guardia’. Y actualmente ha vuelto a interpretar a Dan Fielding en el reboot/secuela de la serie orignal, pero con el personaje evolucionado, ya que han pasado treinta años desde el final de la ficción en los años 90. «Estoy interpretando una extraña versión de mi propio abuelo», confesó en Fortune.

En esta última década, además ha dado su salto a Broadway. En 2011 estrenó el musical ‘How to Succeed in Business Without Really Trying’ junto a Daniel Radcliffe. Sí, el mismísimo Harry Potter. Y, gracias a este papel, consiguió el premio Tony (el galardón más importante del mundo del teatro). Casado desde 1975 con Elizabeth Cookson, con la que tiene dos hijos (y un tercero de otra relación), se dedica a coleccionar libros de todo tipo, sobre todo ediciones especiales. «Tengo una edición limitada preciosa de ‘Esperando a Godot’ firmada por Samuel Beckett. La guardo en una caja especial para protegerla», contó en Aarp.