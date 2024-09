Nuria Roca rompe su silencio y habla claro sobre lo de Broncano y ‘La Revuelta’: «Es un error…»

Han pasado dos semanas desde que TVE estrenó ‘La revuelta’ de David Broncano y el tema de conversación sigue siendo el duelo entre el cómico y ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos en Antena 3. Y más después de que se esté analizando al detalle las audiencias de ambos y retorciendo en algunos casos los resultados ante el sorpasso del programa de TVE. La última en pronunciarse sobre este duelo ha sido Nuria Roca.

Después de que su marido Juan del Val se pronunciara de forma contundente ante el éxito de ‘El Hormioguero’ en su estreno de temporada frente al debilitado ‘Babylon Show’ de Carlos Latre, ahora ha sido la presentadora de ‘La Roca’ la que se ha manifestado al respecto en una entrevista en El Español.

Cabe recordar que tanto Juan del Val como Nuria Roca son colaboradores de ‘El Hormiguero’. El matrimonio participa en la tertulia de los jueves junto a Tamara Falcó y Cristina Pardo. Además, el escritor lo hace en la otra tertulia en la que también están María Dabán, Rosa Belmonte y Rubén Amón.

Al preguntarle por cómo vive el enfrentamiento entre ‘El Hormiguero’ y ‘La revuelta’ de Broncano, Nuria Roca no se corta. «Lo único que no me gusta de lo que estamos viendo es lo de los bandos porque, en el fondo, a lo que se perjudica es a la televisión. Se está hablando de algo que excede a la tele y creo que es un error, sobre todo para los que trabajamos y amamos este medio», señala en clara alusión a la polarización que se ha creado después de que desde el propio ‘El Hormiguero’ su marido y Pablo Motos señalaran que el fichaje de Broncano por TVE era una orden de Pedro Sánchez para acabar con el programa de Antena 3.

«Quitando y poniendo a un lado los bandos, todo lo que sea que haga que la gente vea más la televisión, a mí siempre me parece absolutamente fantástico«, recalca Nuria Roca. «Este medio está viviendo un momento de transformación, y si en ese momento de transformación hacemos que venga más gente y nuevas generaciones a verla, pues bienvenida sea. Ojalá llegue a ese público nuevo y se quede a verla. Lo que se ha visto en estas semanas es que hay más gente delante de la televisión, y eso me parece que es fantástico porque todo ha subido, con lo cual, creo que es muy positivo», añade.

Sobre la audiencia que están anotando ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’, la presentadora de Atresmedia es clara. «Es que la lucha por la audiencia en esta temporada está un poco complicada y está todo muy repartido. Los que vienen nuevos, se van al sitio nuevo, entonces, todo es más difícil», asevera.

En la entrevista, Nuria Roca también se pronuncia sobre la cancelación del ‘Babylon Show’ de Carlos Latre por parte de Telecinco. «También existen víctimas colaterales, por supuesto, pero esta es la tele, que te voy a contar yo de programas que se ponen en marcha y se quitan a las dos semanas, también he estado en ellos. Pero la tele es esta, bienvenidos a la tele…», concluye la valenciana.