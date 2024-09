La denuncia de María José Galera por lo que está ocurriendo con su hija en ‘Gran Hermano’

María José Galera no ha tenido reparo en dar la cara por su hija debido a las fuertes críticas que ésta ha recibido durante sus primeros días de convivencia en ‘Gran Hermano‘. El acercamiento que Laura está teniendo con DJ Vulcano ha sido uno de los temas de conversación de Vanesa, quien no ha dudado en asegurar que ambos ya habían protagonizado su primer edredoning.

Estos comentarios han llegado a oídos de Laura, quien no ha tenido reparo en desmentir a su compañera: «Han llegado a mis oídos que no paran de rajar que tú y yo…», le ha confesado a su compañero. Visiblemente indignado, el joven ha acudido a pedirle explicaciones a Vanesa. «Eso es echar mucha mierdita. Cuando vea los vídeos, dímelo. Mientras no haya un vídeo no me digas nada. Nosotros pensábamos que era el gallego», se ha defendido Vanesa.

Lejos de quedarse callada, Vanesa no ha tenido reparo en cargar contra Laura: «Lo único que está buscando es un puto edredoning para brillar con quien sea. Date cuenta que no, ahora es meter mierda». A posteriori y cuando estaban todos reunidos en el salón Laura ha reculado: «Aquí no ha habido una persona que haya creado el bulo o mentido. Aquí nos hemos confundido todos». Sin embargo a Vanesa no le ha servido y se ha escudado asegurando querer ver un edredoning en caso de que sucediese.

María José Galera, a la yugular de Vanesa

La polémica ha ido a más en plató donde María José Galera no ha dudado en sacar las uñas por su hija, aunque eso implique atacar a Vanesa. «Creo que la que quiere hacer edredoning es Vanesa no mi hija. Mi hija ha entrado a divertirse», ha comenzado diciendo.

De igual manera, María José Galera ha culminado la defensa de su hija asegurando: «Va a por ella porque es una niña de 20 años. No sé si ahí se sabe que es mi hija. Yo no he llegado a saber si ellos saben que ella es mi hija, pero va a por mi hija porque no sé, es que es una niña agradable, cariñosa con todo el mundo».

Así pues, la defensora de Laura también ha lanzado lo que podría ser una indirecta hacia Vanesa: «Va de verdad y es sincera. Si te tiene que decir las cosas a la cara, te las va a decir a la cara y no te mete la puñalada por detrás».