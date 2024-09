Jordi González solo necesita emplear una frase para desmontar a Rodolfo Sancho: «No hay por dónde…»

Este domingo, 29 de septiembre, en ‘D Corazón’ han dado las últimas novedades del caso de Daniel Sancho. Y Jordi González no se ha mordido la lengua a la hora de decir lo que piensa, sobre todo, a raíz de las declaraciones de Rodolfo Sancho intentando victimizar a su hijo.

Hace justo un mes, el pasado 29 de agosto, el tribunal de Koh Samui emitía, por fin, la sentencia contra Daniel Sancho, al que condenaba a cadena perpetua por haber acabado con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. El caso ha sido uno de los más truculentos, y polémicos, que se recuerdan.

Este domingo, en el programa de crónica social de La 1 presentado por Jordi González y Anne Igartiburu, han abordado las últimas novedades sobre el tema. En concreto, han hecho un resumen de las frases más polémicas del documental ‘El Caso Sancho’, creado por HBO Max y que, el pasado viernes 13 de septiembre, emitió su segundo capítulo.

Jordi González, muy claro sobre la teoría de Daniel Sancho

En ‘D Corazón’, han puesto sobre la mesa la posibilidad de que Daniel hubiese sido una mujer. Además, se han emitido las declaraciones de Rodolfo Sancho en el documental, donde asegura que su hijo fue víctima de la policía tailandesa y de un engaño. Cabe recordar que fue el propio Daniel el que denunció la desaparición de Edwin Arrieta y, poco después, acabó confesando el asesinato, tras lo cual pasó varias horas junto a la policía local recorriendo varios puntos clave al tiempo que reconstruía los hechos.

El periodista de la Agencia EFE Ramón Abarca, quien pudo hablar con el joven, aseguró que Daniel estaba convencido de que le iban a trasladar a nuestro país antes de lo que pensaba. El periodista explicó que, «según el convenio que hay entre España y Tailandia es a partir de los 4 años, una vez condenado, cuando puedes pedir el traslado, pero puede tardar más». El hijo de Rodolfo Sancho aseguraba que le habían «engañado, me han dicho que en un año podría volver».

Jordi González no dudó en pronunciarse en ‘D Corazón’ sobre esta teoría que mantiene el actor, asegurando que su hijo es víctima de un engaño a fin de victimizarle. «No hay por donde cogerlo. Yo no me lo creo pero es lo que dice Rodolfo Sancho», sentenció el presentador de TVE. Hace unas semanas, el catalán ya predijo lo que iba a pasar en un futuro con este caso: «De esto se va a hacer una película o una serie. Estoy convencido».