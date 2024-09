Alba Carrillo impugna lo emitido en ‘D Corazón’ y Anne Igartiburu le deja muda con esta réplica

Alba Carrillo ha cuestionado de forma tajante lo que ha presenciado este sábado en directo en ‘D Corazón’, el programa de TVE que presentan Anne Igartiburu y Jordi González. «Me parece un insulto», ha llegado a clamar la colaboradora en su última intervención. Les explicamos por qué.

Jordi, desde San Sebastián, ha dado paso al reportero Sergio Recio, que se encontraba también en la ciudad vasca con motivo de la cobertura del Festival de Cine. Un evento que da cita a numerosos rostros famosos en cada edición. Lo sorprendente es que, entre ellos, había una persona que no iba a hacer nada de gracia a la tertuliana y con la que, de hecho, acababan de hablar.

«Hemos estado con uno de los hombres que más ha marcado la vida de Alba Carrillo para bien o para mal. Se trata de Feliciano López», ha introducido el periodista, un tanto sorprendido con que el tenista se localizara en la fiesta de un oficio que está muy alejado del suyo. Sin embargo, había acudido a un evento organizado por Vanity Fair junto a su mujer Sandra Gago.

López y su mujer, que ya cumplen cinco años de matrimonio, han atendido a los micrófono de ‘D Corazón’ cuando Sergio Recio les ha preguntado por su relación y la clave de su estabilidad. Sin embargo, cuando ha sacado a relucir a Alba, han cesado abruptamente la entrevista y han hecho mutis por el foro.

Pues bien, tras la emisión de esa pieza, Alba Carrillo ha criticado que se le diera voz. «A mi es que me parece un insulto hablar del festival y sus estrellas y luego ver a este señor», ha sentenciado. «¿Un insulto por qué?», le ha preguntado Anne Igartiburu. «Lo siento, es un insulto porque no es una estrella», ha aseverado la colaboradora.

Anne Igartiburu, a Alba Carrillo: «Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato y hablando de este señor»

«¿Cómo que no?», le ha rebatido la presentadora del programa de La 1 de TVE. «No cariño, no, será del corazón o no sé de qué, pero estrella no es», ha insistido Alba un tanto crispada y entre aspavientos como acostumbra. «De todas maneras, ya que estaban tan simpáticos, pues chicos, no le cuesta nada soltar un chascarrillo y seguir hacia adelante», ha añadido.

«Ella a mí me encanta. Además, me parece una heroína. Aguantar a ese hombre, cinco años de casados, es una todoterreno. Sandra ‘we love you'», ha ironizado, atacando así nuevamente a Feliciano López. Y ante ese resentimiento que aún perdura en la televisiva, Anne Igartiburu ha querido asestarle un buen palo. «Te voy a picar un poquito. Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato hablando de este señor. Pero si ya te has separado él», le ha espetado la comunicadora sin cortarse.

«¿Pero me tenéis aquí por eso? Yo creo que aporto muchísimas cosas, pero me ponéis esto y me dan una pereza que me muero. No es que me caigan mal, que también, es que me dan mucha pereza», ha replicado Alba Carrillo. «Y estrella no. Él ha sido un gran tenista, eso es una realidad, pero la cabeza no la ha gestionado bien y la bragueta la ha gestionado como al Rey Emérito», ha llegado a soltar. Algo que ha frenado Anne para cambiar radicalmente de asunto.