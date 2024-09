Frank Cuesta se desafora y pone los puntos sobre las íes a Rodolfo Sancho sin contemplación

Una vez más Frank Cuesta ha vuelto a cargar contra Rodolfo Sancho, al que tacha de «prepotente» por su actitud con los medios de comunicación tras saltar la noticia de que su hijo, Daniel Sancho, había asesinado a Edwin Arrieta en Tailandia. Una truculenta masacre por la cual, el pasado 29 de agosto, el joven era condenado a cadena perpetua.

La familia del cirujano colombiano asesinado dice estar conforme con la sentencia, no así la defensa del chef, que ya estudia el recurso que presentará en el Tribunal de Apelaciones. Muchas son las voces que se han pronunciado sobre la decisión dictada por la Corte Provincial de Koh Samui. Entre los rostros conocidos que han dado su opinión al respecto se encuentra Frank Cuesta.

En un nuevo vídeo publicado en su canal de YouTube, el herpetólogo carga sin piedad contra Rodolfo Sancho. Lo hace en un directo con Javi Oliveira, con quien analiza la resolución judicial. Además, también comenta el segundo capítulo de ‘El caso Sancho’, donde el actor vuelve a salir en defensa de su hijo. Una actitud que no ha gustado nada al comunicador.

Frank Cuesta carga sin piedad contra Roldolfo Sancho

«El tailandés no te va a pelear hoy, ni te va a contestar hoy. Te va a contestar cuando a él le convenga y la mejor contestación que ha hecho el juez es esa. Que le quiten la pena de muerte por la declaración que hizo al principio. Con lo cual deja claro que si hubieran escuchado a mucha gente, incluida su madre, se hubieran quedado con Khun Anan y ahora estaríamos hablando de 50 o incluso 40 años», asegura Frank Cuesta. Además, recrimina la línea de defensa ya que considera que fue equivocada ante los jueces tailandeses.

Pero el peor parado de las palabras del herpetólogo, es Rodolfo Sancho, al que tacha de prepotente: «Lo que ha quedado claro es lo que dijo al principio, que no les engañaran y que tenían que llevar esto con un abogado tailandés». Como no se hizo, ahora la situación, en su opinión, se ha vuelto más complicada a la hora de pedir el perdón real. «No es lo mismo pedir un perdón real para que no te quedes ahí toda la vida, a decir que empezamos a contar años», afirma.

«Al final del día lo que se ha demostrado es que esa prepotencia que tenemos los europeos o españoles de que somos los mejores ha llevado al caso que están ahora», critica Frank Cuesta. De esta forma se muestra muy crítico con la actitud llevada a cabo por el padre de Daniel Sancho. Una actitud totalmente opuesta a la de la madre del joven, Silvia Bronchalo.

Cuesta menosprecia el trabajo de Rodolfo Sancho

Este pasado viernes se estrenó el segundo episodio del documental sobre el caso de Daniel Sancho. Un capítulo que no gustó nada a Frank Cuesta, como así lo ha reconocido. «Hay un director de orquesta, que es el padre, y los otros están ahí o porque les pagan o porque salen en televisión. Pero se mota que ahí quien manda es quien manda», opina. E insiste en que «la prepotencia cuando salen del juicio y que lo han hecho todo con tales tonterías que al final están donde decían que nunca iban a esta. Y tienen a un tío que ha matado y descuartizado a alguien con la esperanza de que iba a quedar libre y no ven que les han dado un golpe con la sentencia y les van a dar otro con los recursos».

«Estamos hablando de un actor, dicen que famoso, yo no tenía ni idea de quién era. Yo me acuerdo del abuelo de Daniel, Sancho Gracia. Porque yo no vivo en España y no le conozco y la gente de allí le conocerá como pueden hacerlo con otros actores, porque tampoco es ganador de un Óscar», espeta el herpetólogo, menospreciando, así, el trabajo de Rodolfo Sancho.

El herpetólogo sale en defensa de Silvia Bronchalo

Pero para él «lo que es más graves es que se haga un contenido así y no se pongan delante de una cámara para pedir perdón y que le digan a su hijo que pida perdón de una vez», sentencia Frank Blanco. Con la que se muestra más empático, es con Silvia Bronchalo, la expareja de Rodolfo Sancho y madre de Daniel.

El comunicador reconoce darle «mucha pena» verla en esa situación. «Siguen diciendo que es actriz y yo no he visto ni una película de ella, no saben dónde está y la madre está ahí, por su hijo. Y te podría decir cosas que se han filtrado de lo que le han hecho y da vergüenza, porque yo no sé si es buena o mala, pero ha estado callada. Y es la primera que dijo que aquí han perdido todos y sobre todo la familia de Edwin Arrieta y la han echado a un lado», concluye su análisis Frank Blanco.