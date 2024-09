Frank Cuesta pone en sobre aviso con Daniel Sancho y lo que se lanza a señalar es alarmante

Frank Cuesta conoce de primera mano el funcionamiento de la justicia tailandesa. Y es que en el año 2014 comenzó una lucha infatigable para pedir la liberación de su exmujer y madre de sus hijos. Esta fue condenada por un delito de tráfico de drogas e ingresó en una cárcel de Tailandia para cumplir una pena de 15 años de prisión. Aunque finalmente fue puesta en libertad en 2020, tras seis años y medio entre rejas.

Por tal motivo, Frank Cuesta es el que mejor puede aconsejar a los padres de Daniel Sancho, ahora que el joven está atravesando por una situación similar a la de su exmujer. Si bien hay que decir que por un delito mucho más grave. El pasado jueves, 29 de agosto, el chef español fue condenado a cadena perpetua por el asesinado premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Frank Cuesta alerta a los padres de Daniel Sancho

Un día después, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo era trasladado desde la prisión de Koh Samui hasta la Prisión Central de Surat Thani. A raíz de esto, el herpetólogo no ha dudado en hacer una advertencia a los padres del joven. «Lo que tienen que pensar los padres es que si quieren que su hijo vuelva a casa en 8 o 10 años, su hijo tiene que estar bien de la cabeza. Su hijo, ahora mismo, no está bien de la cabeza, y no es porque haya asesinado a alguien. Sino porque lo primero que hace un preso con una cultura extranjera en Tailandia cuando le condenan a una pena larga, es pensar en quitarse la vida, en escaparse o en cómo poder pagar para poder salir», asegura.

En el canal de Youtube de The Grefg, Frank Cuesta también ha opinado sobre el equipo legal de Daniel Sancho. Según él, no están gestionando bien su estrategia después de la condena. Y es que cree que está «perdiendo el tiempo en recursos». El equipo legal del condenado ha dejado claro que va a recurrir la sentencia. Además, también están trabajando en la posibilidad de acelerar su regreso a España para que cumpla condena en nuestro país.