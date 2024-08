Risto Mejide señala exactamente lo que muchos piensan del caso Daniel Sancho: «Una hipocresía»

El pasado jueves, 29 de agosto, se dictó la sentencia por la que Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua. El chef fue acusado del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Un día después, el viernes, Risto Mejide aprovechó unos segundos de ‘Todo es mentira’ para responder a quienes piden que el chef sea trasladado a España para cumplir su condena en nuestro país.

«Tengo que decir algo o si no, reviento. Ya sé que no voy a ser el más popular de la clase diciendo esto. Pero es mi opinión y no es necesariamente la del programa”, comenzó dejando claro el publicista. Acto seguido reconoció que «me sorprende mucho algunas voces que están exigiendo que se movilicen las altas instancias, sobre todo diplomáticas, incluso hablando de la Jefatura del Estado, para conseguir que Daniel Sancho venga a España».

Risto Mejide tacha de «hipócritas» a quienes piden el traslado de Daniel Sancho

«A ver, yo creo, y esto ya lo digo como ciudadano: hombre, es un señor que ha confesado un asesinato, premeditado o no, pero lo ha confesado», recordó Risto Mejide. Además, también recordó que Sancho «ha confesado descuartizar a otro ser humano en diecisiete bolsas». Por eso, cree que «la misma gente que está diciendo que este caballero debería volver a España, acto seguido se ponen a decir que ‘hay que ver, que vengan en un cayuco cincuenta personas’. De las cuales, como mucho una estadísticamente, podía llegar a robarle el móvil».

«A mí eso me parece eso una hipocresía bestial, por no decir otra cosa», sentencia Risto Mejide. El presentador lanzó esta crítica el mismo día que Daniel Sancho fue trasladado a la Prisión Central de Surat Thani, al sur de Tailandia. Pese a que el joven solicitó al juez continuar en la prisión de la isla de Samui, considera «más amable», se le denegó esta petición.

Y es que esa prisión acoge a internos a la espera de juicio o bien con condenas inferiores a los quince años. En caso de que el hijo de Rodolfo Sancho finalmente sea trasladado a una cárcel española, primero deberá cumplir la condena durante ocho años en un centro penitenciario tailandés.