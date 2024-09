Jordi González se rearma en TVE y ficha a esta ex presentadora de Telecinco en su pugna con ‘Socialité’

Desde que ‘Socialité’ estrenó nueva etapa con María Verdoy y Antonio Santana como presentadores, el programa producido por Fénix Media Audiovisual no termina de convencer a la audiencia quedándose en torno al 8%. Un dato que está haciendo que ‘D Corazón’ con Jordi González y Anne Igartiburu se haya quedado algún día a poco de darle el sorpasso.

Así, el pasado domingo, 15 de septiembre, la diferencia entre ambos formatos que se dedican a hablar de la última hora del corazón fue mínima: ‘D Corazón’ anotaba un 7,6 % de cuota de pantalla y 519.000 espectadores, frente al 8,2 % de share y más de 514.000 espectadores que anotaba ‘Socialité’.

Desde su estreno en enero, ‘D Corazón’ no ha parado de sumar nuevos colaboradores a su equipo como Javier de Hoyos, el que fuera director de ‘Socialité’, o Gema Fernández y Almudena del Pozo, que fueron colaboradoras de ‘Así es la vida’ en Telecinco. Ellos se han sumado a un equipo en el que ya se encuentran Euprepio Padula, Alba Carrillo, Alberto Guzmán, Luis Pliego o Carmen Lomana, entre otros.

Tania Llasera, nuevo fichaje de Jordi González y Anne Igartiburu

Pues bien, este domingo, el espacio que presentan Jordi González y Anne Igartiburu, aunque la vasca este fin de semana está presentando desde San Sebastián, ha dado la sorpresa con una nueva incorporación de un rostro que estuvo durante años ligado a Mediaset como presentadora de programas como ‘Resistiré, ¿vale?’, ‘Vuélveme loca’ o ‘La Voz’.

Así, Tania Llasera se incorporaba a ‘D Corazón’ después de que hace un año ya participara en ‘MasterChef Celebrity’ en TVE y ya haya colaborado en otros espacios de la cadena pública como ‘Como sapiens’ o la Gala Inocente Inocente. «Señoras y señores con todos nosotros a partir de hoy Tania Llasera», le presentaba Jordi González.

«Me estreno», reconocía ella con una sonrisa en la boca. «Me hace mucha ilusión estar aquí aunque me da pena que no esté Anne, pero me alegro que esté comiendo pinchos», apostillaba la nueva colaboradora de ‘D Corazón’.