Jordi González hace ahora esta revelación sobre Vasile y Jimmy Giménez-Arnau que nadie sabía

Eran casi las 17:00 horas de la tarde cuando ‘Ni que fuéramos’ daba en directo una triste noticia para todo el equipo y que dejaba conmocionados a los colaboradores y María Patiño: la muerte de Jimmy Giménez-Arnau. El espacio de TEN y Canal Quickie se convertía entonces en un homenaje al que fue su compañero y conectaban con diferentes amigos y compañeros del periodista como Pilar Eyre o Jordi González.

Así, el presentador de ‘D Corazón’ y ‘Lazos de sangre’ en TVE, volvía a colarse en ‘Ni que fuéramos’ después de que antes de las vacaciones de verano sorprendiera a todos en el plató. El catalán no dudaba en entrar en directo para hablar de lo que vivió él como presentador junto a Jimmy Giménez-Arnau y rememorar algunas anécdotas.

«Hace 5 minutos que me he enterado y estoy en shock. La primera vez que vi a Jimmy fue a principios de los 90′ cuando yo presentaba ‘La palmera’, el programa de RTVE en Cataluña. Él presentó un libro sobre la ‘fauna’ de Marbella y fue la primera vez que coincidimos en la tele. Me dijo que lo hiciéramos de la forma que diera audiencia, cuando la audiencia entonces ni se computaba ni se medía», recordaba Jordi González. «Tenía sentido del espectáculo», apostillaba.

Y aunque llevaban un montón de tiempo sin coincidir en plató tras haber trabajado juntos en ‘La Noria’ o ‘El Gran Debate’, Jordi reconoce que siempre han tenido una gran amistad. «A mí siempre me dejaba un mensaje, me llamaba, y es una persona por la que siempre he tenido un cariño especial», añadía el presentador.

La bronca que Jordi González se llevó de Vasile por Jimmy

Precisamente, de ‘La Noria’ destacaba Jordi González una anécdota curiosa que nunca llegó a hablar con el propio Jimmy. «La única bronca que yo me llevé en Mediaset en 25 años, fue la que me dio Paolo Vasile por culpa de Jimmy. Un día me llamó al despacho Vasile, me dijo que había estado viendo La Noria. Me llamó muy serio para hablarme del debate que hicimos sobre Semana Santa«, empezaba relatando.

«Me dijo que Jimmy Giménez-Arnau había hecho muchos chascarrillos sobre la Virgen María y que le había dado cuerda. ‘Le has estado riendo la gracia mucho tiempo’. Y me dice ‘Escúchame, no te lo diré más, piensa en los accionistas, en el público, en la gente a la que podéis ofender riéndoos de determinada fé’. Entre los accionistas hay muchas personas que son muy católicas», fue lo que le dijo el que fuera consejero delegado de Mediaset Paolo Vasile a Jordi González.

«Y dije que es verdad, que siendo accionistas de esta casa no hay que ofender a nadie», le contestó entonces el presentador. «A él no se lo dije porque es indomable y si se lo hubiera dicho lo hubiera repetido la semana siguiente», sentenciaba Jordi González.