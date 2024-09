Joaquín Prat tiene que parar los pies a Isabel Rábago ante su salida de tono: «Relájate»

Tras su incendiaria exclusiva contra su madre, José María Almoguera ha regresado al centro de la polémica y se ha convertido en carne de tertulia. Es por eso que Joaquín Prat retomaba la última hora del hijo de Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’ tras sus últimas acusaciones. Sin embargo, Isabel Rábago no encajó demasiado bien los comentarios del presentador, provocando una excéntrica escena por la que tuvo que ser cortada.

El sobrino de Terelu Campos ha abierto un nuevo capítulo en su sonado conflicto familiar, decidido a convertirse en una estrella del corazón en Telecinco. Siguiendo los pasos de su ex, Paola Olmedo, Almoguera ha cargado de nuevo contra su madre asegurando que «no confía en ella» y desde ‘Vamos a ver’ continúan atentos de todos sus movimientos.

Isabel Rábago estalla contra Joaquín Prat en defensa de José María Almoguera: «Yo alucino»

«O sea, que José María va a ir a la Fashion Week al ‘front row’…», indicaba Joaquín Prat con sorna tras haber repasado el estado actual de Carmen Borrego, que continúa devastada por las palabras de su hijo. Y de forma inesperada, Isabel Rábago estalló contra el tono de broma con el que el presentador se estaba refiriendo a Almoguera. «¿Pero por qué el cachondeito? Es que yo alucino», sentenció entre gritos la colaboradora.

Isabel Rábago en ‘Vamos a ver’

Con el presentador algo sorprendido, Rábago quiso romper una lanza a favor del hijo de su compañera. «¡Yo no he visto un machaque igual a un chaval que acaba de dar una exclusiva! Tenemos un montón de personajes que han dicho de todo», espetó algo alterada la tertuliana mientras Bibiana Fernández intentaba librarse de su reproche colectivo. «Yo no he dicho nada de él», aclaró la colaboradora.

Pero Joaquín Prat no se amedrentó ante la desafiante actitud de su compañera y decidió cortar de raíz su salida de tono. «Relájate. Yo no estoy de cachondeito. Estoy contando un dato objetivo, se va a sentar en la ‘front row’ de la Fashion Week», aclaró el periodista dirigiéndose muy serio hacia Isabel Rábago, que intentó salir del paso con humor. «Por eso, como no hay cachondeito, y estoy repitiendo las cosas…», intentó explicar el colaborador.

«Es una bromita. ¿No admites bromitas?», preguntó la tertuliana intentando cambiar el rostro serio del presentador, que avanzó con los temas de la tertulia sin obviar su enfado. «No, no. Es que no entiendo…», terminó añadiendo Joaquín Prat algo confuso por la actitud de la periodista. Entonces, puso sobre la mesa la posible entrevista de José María Almoguera en ‘De Viernes’, rescatando los rumores que se habían lanzado en plató.

«No entiendo por qué se le está censurando»

«Es que os digo que ya hay grabado algo», sostuvo muy firme en su teoría Adriana Dorronsoro, que asegura que el hijo de Carmen Borrego ya habría grabado su scoop para el espacio de Telecinco. «A mí lo que me fascina y lo que yo veo desde fuera es una unanimidad absoluta para cuestionar a un personaje que, bienvenido a nuestro mundo», insistió Isabel Rábago, volviendo a su férrea defensa del primo de Alejandra Rubio.

«Es que no entiendo por qué se le está censurando desde la entrevista. Lo que va a decir, los pasos que da… ¡Que haga lo que le dé la gana!», espetó la periodista mientras Joaquín Prat se mantuvo a un lado del revuelo. «Yo creo que no se le ha criticado mucho, lo único que se ha dicho es que se ha incorporado a este mundo del famoseo», respondió Bibiana Fernández mientras Alexia Rivas tomó el bando de su compañera, asegurando que «se le ha dicho de todo».