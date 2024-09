Avance semanal ‘La Promesa’ del 30 de septiembre al 4 de octubre: Una detención y Jana y Manuel, al límite

En el final del capítulo del viernes, asistimos al momento que todos los espectadores de ‘La Promesa’ anhelaban. Manuel sorprendió a toda su familia anunciando a los cuatro vientos su próximo enlace con Jana, la mujer de su vida. Las caras de todos, de absolutamente todos, fueron impagables. Especialmente la de Cruz, que confirmó que no había sido capaz de detener los planes de su hijo.

Pues bien, en el episodio de este lunes, 30 de septiembre, la noticia de la relación entre Jana y Manuel recorre toda ‘La Promesa’ y el shock es absoluto. No solo entre los señores, sino también entre los miembros del servicio, que se quedan impresionados porque nadie, a excepción de María Fernández, sabía nada de esa relación clandestina.

Manuel se reafirma en que se piensa casar con Jana cueste lo que cueste y sean cuales sean las consecuencias, a pesar de que su padre le pide que reflexione. Aunque, en realidad, Alonso se sentirá identificado con su hijo, pues él también se enamoró de una criada, Dolores, sin sospechar que es la madre de Jana.

Curro le muestra todo su apoyo a su hermana y también a Manuel, desbordados por la presión de toda la familia Luján y temerosos de las consecuencias; en particular de las que puedan venir por parte de la marquesa. Esta tensa situación lleva al límite a la pareja, produciéndose una riña entre ellos que puede deteriorar la relación.

Catalina y Martina también les apoyan, aunque esta última con ciertas reservas. Quien también se solidariza con esa relación es Pelayo, que la aprovecha para lanzar dardos a Catalina después de descubrir que está embarazada. ¿Se acabará yendo de La Promesa por esa traición?

Por su lado, Vera está francamente molesta por la insistencia de su madre en recuperar el dinero que se llevó, pero esa pretensión de la duquesa de Carril es más que imposible, porque el dinero ya no está en su mano, sino en posesión de los marqueses. Habrá un enfrentamiento.

Marcelo se lleva otra bronca de Santos por su inutilidad y Teresa, en este caso se desentiende, mientras que Ricardo sigue sin ver con buenos ojos la estrecha relación entre su hijo y Petra.

Entretanto, el conde de Ayala quiere que Martina se mude con ellos tras contraer matrimonio con Margarita, pero esta habla con su hija que le dice que eso no va a pasar de ninguna manera.

Avance de ‘La Promesa’, capítulo del martes 1 de octubre

Jana sobrelleva como puede toda la presión que tiene encima. Solo reconciliarse con Manuel podría ayudarla a sobrellevarlo mejor. Catalina trata de hacer entender al conde qué pasó con Adriano, pero es algo demasiado duro de asimilar para Pelayo. María Fernández sigue sin comprender cómo pudo llegar su cuaderno hasta la marquesa, por lo que acusa a la única persona capaz de algo así. Cruz y Alonso no encuentran una solución al asunto de Manuel y Jana, lo que hace que la grieta entre el matrimonio se agrande todavía más. Igual que el abismo entre Ricardo y Santos. Petra seguirá moviendo sus hilos para meter cizaña entre padre e hijo. Curro le cuenta a Manuel quién es Julia en realidad.

Avance de ‘La Promesa’, capítulo del miércoles 2 de octubre

Cruz pide en cocinas que el asunto de su hijo Manuel se lleve con total discreción y esto provoca que Jana se aventure a hablar con la marquesa. Julia le cuenta a Martina toda la verdad y esta se compadece de ella. Catalina le dice a Pelayo que le gustaría tener su hijo con él, y esta propuesta es lo último que necesita el conde para hundirse en su océano de dudas. Margarita le cuenta a Ayala que Martina no quiere vivir con ellos y a él le parece bien. Lope no se deja amedrentar por la duquesa de Carril y María Fernández confiesa que su relación con Salvador no está pasando por un buen momento. Petra sigue arremetiendo contra Marcelo y Teresa no tiene otra que morderse la lengua ante el poder del ama de llaves. Manuel reúne a sus padres para reafirmarse en su decisión de casarse con Jana.

Avance de ‘La Promesa’, capítulo del jueves 3 de octubre

La situación de Jana y Manuel en palacio llega al límite. Para sorpresa de la pareja, no es Cruz quien tiene la reacción más visceral contra ellos. Tras su mala reacción, Pelayo busca un acercamiento con Catalina. Lo que no sabe es que la señorita todavía no le ha contado toda la verdad respecto al hijo que espera… y aún le queda la parte que más herirá el orgullo del conde. María Fernández se flagela cada vez que piensa en el cuaderno. La culpabilidad lleva a la doncella a tomar una decisión drástica al respecto. Curro decide dar un paso al frente para defender la relación de Manuel y Jana, así que acude a Alonso para tratar de hacerle ver las similitudes de la situación de su hijo con la suya en el pasado. El sargento Burdina vuelve a La Promesa, y esta vez para llevarse a alguien arrestado por el asesinato de Gregorio.

Avance de ‘La Promesa’, capítulo del viernes 4 de octubre

La detención del acusado del asesinato de Gregorio Castillo revoluciona a los habitantes de La Promesa. Tras descubrir la verdadera identidad de Julia, Martina teme verse apartada de Curro, quien le pide que sea comprensiva y tenga paciencia. Santos ha detectado una contradicción respecto a la muerte de su madre y se enfrenta a Ricardo para que le cuente la verdad. Margarita suspende su cita para probarse el traje de novia, decisión que altera a Ayala. Julia es testigo de un gesto excesivo de cariño entre Curro y Jana, malinterpretando la situación, mientras que Ricardo descubre que Pía sigue viva de una forma inesperada.