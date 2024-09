Avance semanal de ‘Sueños de libertad’: Andrés y Begoña se alían y Jaime, entre la vida y la muerte

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay tiene a todos los fans pegados a la pantalla pues se encuentra en lo más alto en cuanto a tramas se refiere.

En el último capítulo, Tasio planteaba a Carmen una solución para conseguir dinero para el piso de sus sueños. El operario le contaba que habló con Joaquín para pedirle un ascenso en la fábrica y proponía que su madre venda su casa para conseguir ese dinero a cambio de que Ángela vaya a vivir con los dos.

Después de ver que Jesús no está dispuesto a dar su brazo a torcer con Julia y tras descubrir su macabro plan para acabar con sus primos, Begoña no dudaba en confesarle todo a Digna. Pero le pedía a la cocinera que por favor nadie sepa que todo ha salido de ella y que tienen que pararle los pies a Jesús después de lo que va a hacer con la pequeña.

Damián no dudaba en presionar a Isidro para que convenza a Fina de que se vaya a vivir y a trabajar a la tienda de Barcelona. Y le dejaba claro que su deber como padres es protegerlas y que lo mejor tanto para Fina como para Marta es que las dos se alejen. Y el chófer descubría que es Jesús el que está detrás de las fotografías.

Tasio acudía a ver a Damián para pedirle ocupar el hueco que va a dejar Braulio y que está dispuesto a aprender su oficio para poder conseguir ese ascenso. Pero el patrón se negaba a ayudarle de forma directa porque tendría que dar muchas explicaciones aunque le dice que hará por que pueda conseguir ese puesto. Por su parte, Claudia no soportaba ver que Mateo se ha acercado a don Agustín después de todo lo que el cura les ha hecho a los dos.

Begoña volvía a trabajar al dispensario y Jesús le visitaba para pedirle que por favor acuda a la comida que es tan importante para la familia. Así, el De La Reina ponía a su esposa entre la espada y la pared y le amenazaba diciéndole que si se marcha nunca más podrá ver a Julia.

Damián le pedía a Andrés que deje de enfrentarse a Jesús y que ya está decidido que Julia se vaya a un internado. Tras ello, le solicitaba que acuda a la comida con el dueño de Galerías Miranda aunque su hijo no estaba por la labor de ir. Y finalmente, el benjamín acudía al almuerzo junto a María.

Jaime decidía contarle a Luz el chantaje que le hizo Jesús para que se callara los verdaderos resultados del análisis que le hizo a Begoña en los que salía que le había drogado después de que la doctora le recriminara que falseara su analítica.

Digna les contaba a Joaquín y Luis que es Jesús quién está detrás de la empresa malagueña que ha comprado las tierras de Peralta. Tras ello, los Merino se presentaban en la mansión de los De La Reina para pedirle explicaciones a Jesús y él no dudaba en confesar que es verdad que ha comprado las tierras que ellos querían. Y les decía que está dispuesto a vendérselas a cambio de una gran cantidad de dinero reabriéndose la guerra entre las dos familias.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 9 al viernes 13 de septiembre:

Capítulo 139 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 9 de septiembre

Damián no se lo piensa y abronca a su hijo Jesús por haber comprado las tierras que querían los Merino para construir un balneario solo para fastidiarles. Y él no duda en responder que solo son negocios y que él ha aprendido de todo lo que le ha enseñado él y que solo querían hacerles la competencia mientras Damián le deja claro que sus primos se han deslomado por su empresa.

Por su parte, Gema tras saber que Jesús ha sido el que estaba detrás de la compra de las tierras, la doncella ataba cabos y le echaba la culpa a Isabel por haberse querido acercar a ella solo para obtener información y así podérsela contar a su jefe. Tras ello, no duda en pedirle perdón a Joaquín y en enfrentarse con Isabel para exigirle explicaciones.

Fina le propone a Marta que se vaya con ella a Barcelona y así poder estar juntas lejos de las garras de Jesús, pero la De La Reina le dice que no puede irse y dejar a Jaime solo porque está muy enfermo. Algo que la dependienta no termina de creerse.

Digna está muy cabreada por el hecho de que Julia tenga que irse a un internado y saber que ha sido Jesús el que ha echado por tierra los planes de sus hijos para construir el balneario que había ideado su marido. Furiosa por todos los acontecimientos, Digna le dice a Damián que ha decidido dejar su trabajo en la mansión y deja al De La Reina hundido.

Marta le cuenta a Jaime que Fina le ha propuesto irse con ella a Barcelona y aunque el doctor le dice que debería hacerlo, la De La Reina le deja claro a su esposo que no piensa dejarle solo en su estado. Tras ello, Jaime, cansado de ser una carga y con ganas de acabar con Jesús coge un frasco de arsénico.

Después de que Fina le cuente a Carmen que ha decidido irse finalmente a Barcelona y que le había propuesto a Marta irse con ella, la dependienta le cuenta a Tasio que está ilusionada porque podría ser ascendida a encargada de la tienda con la salida de Marta. Pero Tasio lo ve imposible mientras él está estudiando al máximo sobre perfumes para conseguir el nuevo puesto vacante en la fábrica.

Tras descubrir que Mario Garcés ayudó a Gervasio en la idea de construir el balneario, Digna propone buscar al topógrafo e invitarle a casa para que les ayude en la construcción del proyecto de su marido. Pero Luis y Joaquín deciden quitarle esa idea de la cabeza a su madre para evitar que pueda saber algo de la relación secreta que tuvieron su padre y el topógrafo.

María aprovecha una conversación con Andrés para recordarle su promesa de irse juntos a vivir a Olite lejos de su familia y sobre todo de Begoña. Todo tras recriminarle que no se presentara a la comida con Miranda.

Por su parte, Jesús se enfrenta de nuevo con Begoña tras saber que fue ella quién les contó a los Merino que había sido él quien había comprado las tierras. Tras escuchar la discusión, Julia le pide a Begoña dormir juntas tras tener claro que él único que quiere que se vaya es Jesús. Después, Jaime decide reunirse con Jesús para contarle que ha decidido que Marta se vaya a Barcelona con Fina mientras le ofrece un whisky envenenado con el arsénico.

Capítulo 140 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 10 de septiembre

Tras sufrir un nuevo desvanecimiento cuando estaba hablando con Jesús, Marta se preocupa por el estado de Jaime y le dice que la situación es insostenible y que ha llegado la hora de hacer pública su enfermedad pero el doctor se niega a que la gente lo descubra.

Jesús ya tiene todo listo para llevar a Julia al internado y prohíbe a Begoña que le pueda acompañar después de tener una nueva discusión por haber engañado a sus primos comprándole las tierras que necesitaban para crear el balneario.

Digna decide tomarse la mañana libre y a escondidas de sus hijos decide quedar con Mario Garcés. La cocinera descubre que sus hijos Luis y Joaquín le engañaron con la procedencia del proyecto del balneario que había ideado Gervasio. Poco a poco, y tras hacer varias investigaciones, Digna se entera de que su marido y el topógrafo fueron amantes.

Marta y Jaime reúnen a la familia para contarles que el doctor se está muriendo y tiene un tumor en la cabeza y que lleva meses haciéndose pruebas. Damián trata de saber que tratamiento puede llevar a cabo pero Jaime les explica que no tiene solución y que le queda poco de vida.

Justo entonces, Begoña aparece y alerta a todos al contar que Julia no aparece y se ha fugado para evitar que la lleven a un internado. Damián hy Andrés no paran de buscarla por el bosque sin dar con el paradero de la pequeña y el hijo pequeño vuelve a acusar a Jesús de ser el culpable de todo. Por su parte, Isidro pide ayuda a todos los operarios de la fábrica para encontrar a Julia.

Después, Isidro le cuenta a Fina que era verdad que Jaime está enfermo y tiene poca esperanza de vida. Tras ello, la dependienta no duda en correr a pedirle disculpas a su chica después de no haberla creído cuando le dijo que su marido tenía cáncer. Asimismo, las dos estudian cómo poder hacer viable su traslado a Barcelona con la enfermedad del marido de Marta.

Finalmente, Julia aparece en casa de los Merino después de haber huído para evitar que Jesús pudiera enviarla a un internado. Pese a todo, Digna trata de que la pequeña no pueda odiar a su padre. Tras ello, Begoña le jura a Julia que ella le esperará siempre y no huirá sin ella.

Capítulo 141 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 11 de septiembre

Después de que Julia haya aparecido, Jesús no está dispuesto a ceder y llevará a su hija a un internado tal y como tenía previsto y que no retrasará ni un segundo su partida. En su despedida, todos los De La Reina se muestran cariñosos con ella para dejarle claro que la quieren mucho.

Claudia comparte las dudas de ser madre soltera con Luz mientras le hace una serie de pruebas para comprobar que el embarazo sigue su curso. La dependienta está nerviosa después de todo lo sucedido con Mateo y ahora teme que su hijo pueda ser el centro de atención de la colonia después de que la echaran de una cafetería por ser madre soltera.

María le confiesa a Gema que cree que Begoña fingió su enfermedad tras ver cómo ha actuado con la desaparición de Julia. Después de acusarla delante de ella de fingir sus delirios, las cuñadas vuelven a tener un fuerte desencuentro.

Digna decide volver a ver a Mario Garcés para hablar con él de su relación con Gervasio y le pide que por favor le cuente toda la verdad porque se lo debe después de que le abriera las puertas de su casa y cenara con ella y con su hijo Joaquín mientras ellos estaban liados a sus espaldas. Tras ello, Digna le pide al topógrafo que ayude a los Merino a sacar el balneario adelante.

Damián les informa a sus hijos que ha decidido que Tasio se convierta en el nuevo maestro jabonero pero los De La Reina se niegan a aceptarlo pues consideran que es un simple operario y no está capacitado para el puesto. Así, el patriarca fracasa en su intento de conseguir un ascenso para su hijo ilegítimo. A cambio, Marta si cumple con su palabra y decide ascender a Carmen a encargada de la tienda ante su próxima marcha a Barcelona.

Tras sentirse desengañada al descubrir la doble vida de Gervasio, Digna se consuela con Damián y más ahora que también ha tenido que decir adiós a su nieta.

Andrés se reúne con Begoña y le cuenta que ha recibido la llamada de su amigo Cristóbal porque ha averiguado que no ha encontrado el cadáver de Valentín y que allí no vivió ningún Valentín Merino y que por tanto la carta que recibió Digna es falsa. Tras ello, le dice que cree que Jesús mató a los dos y tras ver que Begoña ya lo sabía, ella le cuenta toda la verdad y deciden aliarse.

Capítulo 142 – Jueves 12 de septiembre

Begoña no para de pensar en Julia y harta de todo lo que está haciendo Jesús, decide apartarse aún más de él pues no le perdona que le haya alejado de la pequeña y que haya intentado convertirla en una loca a ojos de todos.

Tras conocer la verdad de la relación de Mario y Gervasio, Digna decide quitar todas las fotografías de su marido tras no poder soportar que su marido le había engañado con otro hombre a sus espaldas. La cocinera prefiere pasar página y mirar al frente ahora que ha vuelto a acercarse a Damián.

Marta comunica a su familia su decidión de marcharse a Barcelona junto a Jaime para pasar sus últimos tiempos de vida junto al mar por recomendación de los médicos. Además cuenta que ha decidido ascender a Carmen para sustituirla como encargada de la tienda. Por su parte, Fina le cuenta a Isidro que se va a Barcelona junto a Marta y Jaime.

Pero Damián le pide a su hija que por favor no se vaya porque no soportaría perderla y ella le deja claro que hace tiempo que la perdió y no solo por no aceptar quién es sino por permitirle a Jesús que pise las cabezas de todos los que se interponen en su camino y que sea capaz de hacer tanto daño incluso a los que son de su propia sangre.

Carmen afronta con nerviosismo su primer día como encargada de tiendas y da una importante noticia a Tasio. Y es que con su subida de sueldo, el banco ha aceptado darles el préstamo que necesitan para poder comprarse la casa de sus sueños.

María no para de pensar en que Jaime pueda irse de la lengua y contar que lo de su embarazo era mentira debido a su enfermedad. La mujer de Andrés comparte sus miedos con Gema tras contarle todo lo que le sucedió con Begoña al acusarla de fingir sus delirios y la doncella le pide que por favor pase página.

Digna y Damián tienen un encuentro en plena calle justo cuando Gema les pilla intimando. Tras ello, la cocinera no duda en defender su relación con el De La Reina ante sus hijos que no entienden que siga cayendo en sus redes después de todo lo que ha hecho Jesús.

Andrés visita a Begoña en el dispensario para citarle en un refugio en el que poder estar a solas y dar rienda suelta a su pasión. Pero además, los dos planifican su plan para encontrar el cadáver de Valentín y darle el estocazo final a Jesús.

Capítulo 143 – Viernes 13 de septiembre

Tras desatar de nuevo la pasión entre ellos, Andrés y Begoña reconstruyen los hechos en los que Jesús mató a Clotilde y a Valentín y empiezan a pensar que pudo hacer Jesús con el cadáver de Valentín y donde se pudo deshacer de él para que nadie lo descubriera. Y Begoña no duda en pensar en que pueda estar en la finca de Los Olmos.

Después de pillarla con Damián, Digna no duda en decirle a Gema que su marido Gervasio tuvo una relación a sus espaldas con otro hombre y que por eso estaba tan esquivo con ella en los últimos tiempos. Y por ello, ahora se siente tan amada por Damián.

Pero Joaquín no duda en reunirse con su tío para preguntarle por su relación con su madre. Él no duda en decirle que por él se casaría con su madre ya mismo pero respetará sus tiempos y le pide a su sobrino que confié en él. Joaquín le dice que quién les preocupa es Jesús y su tío le deja claro que él piensa seguir haciendo su vida le guste más o menos a su hijo.

Por su parte, Damián no duda en enfrentarse a Jesús por estar acabando con la empresa y con la familia y le deja claro que va a impedir que siga pisoteando a su familia. Y que al final el odio que él ha expresado a todos los demás se le volverá en su contra. Paralelamente, Jesús ata cabos y se da cuenta de por qué Jaime impidió que bebiera de la copa de whisky que tenía.

Tasio le cuenta a Gaspar que no soporta que a Carmen le hayan subido el sueldo y ahora cobre ella más que él. Por su parte, la nueva encargada de las tiendas empieza a sentir que su marido tenía razón y que no está preparada para poder sacar adelante todo su nuevo trabajo. Pero al verla, Claudia le pide que se quite esa idea de la cabeza y no se haga de menos.

Mientras Jaime empieza a preparar todo para su marcha a Barcelona pero poco a poco los estragos de su enfermedad siguen dándole problemas. Así, el doctor sufre una nueva crisis y Luz trata de ayudarle. Pero la situación de Jaime es crítica y se encuentra entre la vida y la muerte.

María no duda en hablar con su suegro para pedirle que le de más responsabilidades a Andrés dentro de la empresa y le ascienda después de lo que ella consiguió con la comida con Miranda.