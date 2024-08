Samantha Vallejo-Nágera, de ‘MasterChef’, puntualiza esto de Carolina Marín y define así su caída

El pasado domingo se nos encogió a todos el corazón al ver a Carolina Marín en plena semifinal de bádminton en los JJOO de París 2024 sufiendo una lesión cuando estaba prácticamente clasificada para la final. La onubense tuvo que despedirse de su sueño de volver a competir por el Oro olímpico. Dos días después, la deportista ha compartido un post agradeciendo el cariño recibido que acumula cientos de comentarios como el de la jueza de ‘MasterChef’ Samantha Vallejo-Nágera.

Carolina Marín llegaba este lunes a España y se sometía a unas pruebas para ver el alcance de la lesión que sufrió. Y los peores presagios se cumplieron pues las pruebas determinaban que la onubense sufría rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y los meniscos interno y externo.

Un día después, Carolina Marín ha compartido un amplio post con un comunicado en sus redes sociales dando las gracias por todo el apoyo que ha recibido. Un post al que han contestado numerosos rostros como Samantha Vallejo-Nágera.

«El domingo sufrí uno de los momentos más difíciles de mi vida. Han pasado unos días pero necesitaré más tiempo para asimilarlo bien. Supongo que la vida nos pone en situaciones que no queremos vivir y que nadie merece, pero debemos asumirlo y llevarlo de la mejor manera posible», empieza diciendo la deportista.

«Nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable. Pero seguro que me dejáis destacar a una persona: animé a He Bingjiao a disputar un buen partido en la final, porque la deportividad estaba por encima de todo. Pero el momento en el podium es uno de los gestos más bonitos que han tenido hacia mí jamás y siempre le estaré increíblemente agradecida», prosigue diciendo Carolina Marín.

«No me gustaría acabar sin recordar que a veces usamos el deporte como ejemplo para la vida. Y el domingo también fue así: si trabajas duro y te esfuerzas más que nadie en cumplir tus sueños, estos se pueden hacer realidad. Pero no siempre ocurre. Yo sí cumplí los sueños de la niña que salió de Huelva hace mucho tiempo, pero tenía otros por cumplir. No pasa nada, la vida sigue y yo seguiré buscando mis sueños», concluye con este post al que contesta Samantha Vallejo-Nágera.

El mensaje de Samantha Vallejo-Nágera a Carolina Marín

No hay duda de que toda España está con la jugadora de bádminton ante este nuevo varapalo en su carrera. Una de las que no ha dudado en lanzar todo su apoyo a Carolina Marín ha sido la jueza de ‘MasterChef’ que le ha contestado a su post en Instagram.

«España entera lloró contigo. Eres ejemplo para siempre. Tienes la mejor medalla», le contesta Samantha Vallejo-Nágera. Unas palabras con las que puntualizaba que se lleva la medalla de obtener el apoyo y el cariño de todo nuestro país. Algo que también demostraron otros rostros como Pedro Ruiz o Marina Valdés.