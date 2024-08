Ponen a Maite Galdeano contra las cuerdas con unos incendiarios audios antes de su esperada entrevista

A pocos días de sentarse en ‘De viernes’ para contar su verdad, la versión de Maite Galdeano se va desmoronando por momentos. Este miércoles, Omar Suárez hacía público en ‘Vamos a ver‘ el contenido de unos incendiarios audios en los que la de Pamplona propina todo tipo de insultos a su hija. El reportero asegura que se la puede escuchar «fuera de sí», lo que corroboraría una vez más la versión que Sofía Suescun ha mantenido estas semanas.

Poco a poco, los protagonistas del conflicto van desfilando por los distintos platós de Telecinco para desvelar su versión del drama familiar. Sofía ya se ganó a la audiencia durante su paso por ‘De viernes’, y su hermano, Cristian Suescun protagonizó una lacrimógena confesión en ‘TardeAR’ sobre cómo le está afectando la pelea entre madre e hija.

Pero aún queda alguien por contar su verdad ante los focos. Esa es Maite Galdeano, quién inició toda la polémica con sus alarmantes historias en Instagram. Antes de su llegada al programa presentado por Beatriz Archidona, ‘Vamos a ver’ tanteaba las posibles salidas de tono de la de Pamplona este viernes. Mientras que Pepe del Real aseguraba con certeza que, públicamente, la televisiva no iba a cargar contra su hija durante su entrevista, Omar Suárez llegó para demostrar que sí lo habría hecho en privado.

‘Vamos a ver’ destapa los 6 incendiarios audios de Maite Galdeano cargando contra Sofía Suescun

Adriana Dorronsoro y Omar Suárez en ‘Vamos a ver’

El colaborador del matinal de Telecinco sorprendía a sus compañeros desvelando que ha tenido acceso a audios de la madre de Sofía Suescun que, por su gravedad, no podían emitir. Tras explicar que «es muy difícil emitir en un programa de televisión» material de tal calibre, Omar Suárez procedió a explicar de la forma más prudente el incendiario contenido de los audios.

«Maite Galdeano le pide a alguien muy cercano que termine con Kiko», revelaba el colaborador, que había podido escuchar todo al completo, sobre el primer audio en cuestión. «Ya podemos decir de quién se trata, porque lo ha dicho él mismo. Le pide a Cristian que aniquile a Kiko Jiménez», aclaraba el periodista.

Entonces, pasaban a lo que de forma unánime definieron como el «chantaje emocional» por excelencia. «Maite dice que tiene el valor suficiente para quitarse de en medio», se podía leer en pantalla sobre el segundo mensaje. Entonces, el reportero, que había podido escuchar los audios, describió el tono de su amenaza. «Es una mujer fuera de sí, con muchísima rabia. Gritando y elevando el tono», explicaba Suárez a Adriana Dorronsoro.

«Es el chantaje emocional de nuevo»

«Maite Galdeano amenaza con hacer algo muy grave, delante de toda España, si Sofía no vuelve a su casa», leía el colaborador en pantalla sobre el tercer audio de la de Pamplona. «Este es el chantaje emocional de nuevo. Ella es capaz de hacer cualquier locura», advertía Omar Suárez sobre la madre de Sofía Suescun antes de desvelar los tres últimos mensajes.

«Maite dice que a su hija no se la puede quitar un delincuente», era el cuarto titular a debatir. «Hemos puesto delincuente por no poder poner la palabara con la que define a Kiko, que es una palabra muy dura e incluso un delito. Tacha a Kiko de algo delictivo…», desveló Suárez dejando completamente atónita a la presentadora.

«La verdad es que estoy impactada escuchando todo esto porque es tremendo», confesó justo antes de leer «Maite amenaza reiteradamente con machacar a su hija», la amenaza del quinto audio. «Dice además una frase que a mí se que me quedó que es ‘que ella me machaca, yo la machaco y no voy a parar hasta destruirla», señalaba el colaborador, aún sorprendido con las palabras de Maite Galdeano.

Entonces, la conductora de Club social del programa hacía un inciso antes de conocer el contenido del último audio. «Acabamos de saber las intenciones que nos ha contado Pepe de Maite que es que a su hija la va a proteger… y de repente vemos esto. Es curioso, porque una cosa es en privado y Maite en público da otra cara», apuntaba Adriana Dorronsoro.

«Es un insulto gravísimo»

«Insisto que a lo mejor leemos esto y queda muy suave. Hay que pensar que se trata de Maite Galdeano en su tono más enfadado, creo que todos se lo pueden imaginar…», advirtió Omar Suárez antes de desvelar el titular más grave de la mañana. «Este es el que más me ha dolido y me ha impactado», adelantaba el reportero.

«Maite insulta gravemente a su hija», se podía leer en pantalla. Pero Omar Suárez advirtió de que se trataba de una sentencia mucho más alarmante de lo que se podía contar. «Es un insulto gravísimo… esto escucharlo en boca de Maite dedicado a su hija es cuanto poco hiriente», terminó señalando el colaborador de ‘Vamos a ver’, dejando patente la doble cara de la de Pamplona antes de su paso por ‘De viernes’