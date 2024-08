Marta Riesco elige su bando en la guerra entre Sofía Suescun y Maite Galdeano: "Me creo..."

Tras los demoledores titulares que Sofía Suescun regaló en ‘De Viernes’ sobre la complicada relación con su madre, el debate sobre el conflicto continúa. Tanto, que incluso Marta Riesco no ha podido esperar a posicionarse en el drama familiar, aún sabiendo que será uno de los grandes temas en el regreso de ‘Ni que fuéramos’. Así, la reportera ha escogido bando en la mediática pelea entre madre e hija y ha sentenciado todo lo visto hasta el momento.

«Ella chantajea un montón, es con ella o contra ella. Si no estoy con ella dice que su vida no tiene sentido. Y amenaza con quitarse la vida si no la dejo volver», aseguraba la de Pamplona sobre su madre hace unos días en ‘De viernes’. Y aunque aún falta una semana para el esperado regreso de ‘Ni que fuéramos’, algunos colaboradores de Quickie no han podido esperar a pronunciarse sobre el mediático enfrentamiento.

Marta Riesco. «Me creo bastante lo que está contando Sofía»

Tras la sentencia inicial de Lydia Lozano, que rompió una lanza a favor de Kiko Jiménez, a quién Maite Galdeano continúa acusando de manipulador, ha llegado el turno de Marta Riesco. La reportera del nuevo ‘Sálvame’ ha tomado sus redes sociales para sumarse al debate popular sobre el cruce de acusaciones. «Estoy flipando bastante con la historia», comenzó señalando la periodista en sus historias de Instagram.

Respondiendo a la pregunta de uno de sus seguidores, la compañera de María Patiño se posicionó de forma rotunda. «En mi caso, habiendo visto lo que he visto, que no he visto todo, porque he estado de vacaciones y tengo que ser sincera. Me creo bastante lo que está contando Sofía, porque es algo que se ve desde fuera«, aseveró la comunicadora ante sus 208.000 seguidores en la plataforma.

«Me creo lo que le está ocurriendo a Sofía», sentenciaba Marta Riesco, suscribiendo la versión de los hechos de la de Pamplona y poniendo el foco así en Maite Galdeano. Habrá que esperar al estreno de la nueva temporada de ‘Ni que fuéramos’ para conocer su sentencia más detallada sobre el conflicto, pues es de esperar que el drama familiar sea uno de los temas estrella de la esperada vuelta del programa.

Su pronunciamiento sobre ‘El Diario de Jorge’

La reportera tampoco ha perdido la oportunidad de pronunciarse sobre la llegada de Jorge Javier Vázquez a las tardes de la cadena de enfrente. «He estado todo el verano sin ver el programa, así que no puedo opinar mucho, simplemente que Jorge es un crack en lo suyo», comienza señalando la periodista, que aseguró recientemente seguir «muy dolida» con el de Badalona.

«Me decepcionó muchísimo cuando estuvo 40 minutos insultándome y dijo en directo que Mediaset tenía que decidir si él o yo, porque para mí eso fue un abuso de poder», recordaba Marta Riesco en una reciente entrevista en exclusiva para El Televisero. Sin embargo, sus cuentas pendientes con el presentador no le han impedido transmitir sus mejores deseos.

«Sea bueno o malo el programa, estoy convencida de que Jorge lo estará haciendo, por lo menos, entretenido. Aunque sabéis que tengo mis cosas con él… obvias. Pero a nivel profesional me parece un crack, así lo seguiré diciendo, aunque el programa no lo he visto», terminaba añadiendo Marta Riesco sobre ‘El Diario de Jorge’, con quién competirá a partir del próximo lunes tras la vuelta de ‘Ni que fuéramos’.