Jesús Molinero, padre de Adara, es capaz de mojarse en estos términos sobre Sofía Suescun y Maite

Varias publicaciones incendiarias después y con alguna orden de alejamiento de por medio, el drama familiar de la casa Suescun está más avivado que nunca. El último en sumarse al debate popular ha sido Jesús Molinero, padre de Adara Molinero. El padre de la televisiva se ha posicionado en el conflicto entre Sofía Suescun y Maite Galdeano, aprovechando para lanzar un dardo a su hija.

La situación entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescun parece más que insalvable después de la última semana. Casi tanto como la de Adara Molinero con su padre, con quién cortó toda relación en 2020 después de que este se posicionase con su ex Hugo Sierra justo en el momento de su separación. Y pese a no retomar el contacto, las pullas entre ambos no han cesado durante estos años en redes sociales.

Jesús Molinero, demoledor con las Suescun: «Jamás volverán a tener la misma relación»

Lo cierto es que Jesús Molinero suele estar muy activo en ‘X’, por lo que no ha podido resistirse a opinar sobre la gran pelea familiar del momento. «Cuando se falta el respeto públicamente es un paso que no tiene vuelta atrás. Es tan grave que jamás volverán a tener la misma relación, algo se agrieta y se destruye y el dolor es tan grande que solo el tiempo lo atenúa. Todo lo que puedan decir se queda grabado para la posteridad», sentencia el padre de Adara en la plataforma.

Pero Molinero no se quedaba ahí, si no que recuperaba los incendiarios vídeos de Maite Galdeado denunciando la actitud de su hija y su yerno, criticando sus posibles futuras actuaciones. «Ahora que hable Sofía y ya tenemos un ‘Pajares’ o un ‘Matamoros’ y verás qué bonito queda todo. Sinceramente, si Sofía tiene un poco de categoría no entrará en ese circo», continuaba señalando el exmarido de Elena Rodríguez.

Ante su duro juicio contra las de Pamplona, un seguidor defendía la actitud de Sofía respondiendo a su publicación que hay «padres y padres», a lo que Jesús Molinero contestaba tajante. «¡Y… hijos y hijos! Por eso lo de la viña del señor», respondía el padre de la televisiva, haciendo así referencia a su aún latente conflicto con Adara Molinero, que no parece tener solución posible.

Desde la participación de Adara en ‘GH DÚO’, cuando vivió su historia de amor con Gianmarco Onestini dentro de la casa, siendo infiel a Hugo Sierra y finalmente dinamitando su relación, su padre no ha vuelto a tener relación con ella ni con su exmujer, Elena Rodríguez, que ha permanecido como el apoyo incondicional de la influencer durante estos años.