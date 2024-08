‘Vamos a ver’ da un giro al culebrón y desmantela el montaje de Maite Galdeano con Sofía Suescun

El culebrón abierto entre Maite Galdeano, su hija Sofía Suescun y el novio de esta, Kiko Jiménez parece que va a seguir dando coletazos. Este martes, Marta López ha destapado en exclusiva que Maite va diciendo a su círculo más cercano que la guerra con su hija es un simple montaje.

Así, después de que algunos colaboradores como Pepe del Real o Alejandro Albalá dejaran caer que todo podría tratarse de un montaje para seguir facturando y mantenerse en televisión, ahora sería la propia Maite Galdeano la que confirmaría esa teoría.

«Es verdad que lo han escuchado porque esta información me llega por una persona que conozco desde hace más de veinte años y es una fuente totalmente fiable que sé que es verdad lo que me cuenta. Otra cosa es que sea verdad lo que dice Maite, que vamos a ponerlo en cuarentena, pero va a seguir haciéndoles daño a Kiko y a Sofía», confesaba Marta López en ‘Vamos a ver’.

Marta López apunta a Maite Galdeano y lo que va diciendo de su guerra con Sofía

Marta López en ‘Vamos a ver’.

Al parecer, alguien que vive en la misma urbanización de Maite Galdeano en Murcia ha escuchado a la navarra hablando incluso a gritos de que todo era un montaje televisivo. «Estate tranquilo porque todo esto lo tenemos preparado. No te preocupes. Primero va a ir ella y luego voy a ir yo a televisión», es lo que la madre de Sofía Suescun iría diciendo por Murcia.

«Eso es mentira», aseveraba Isabel Rábago tras escuchar a su compañera. «Eso no es verdad», insistía por su parte Omar Suárez, que fue el primero en hacerse eco de todo lo que iba diciendo Maite Galdeano de Kiko Jiménez por los pasillos de Telecinco. «Esto va a ir así, incluso vas a oír de policía y de denuncias, no te preocupes porque luego se van a quitar», incidía Marta López.

Dentro de ese montaje, entraría el supuesto ataque de ansiedad que tuvo Maite hace unos días. «Voy a decir que voy a un hospital porque tengo un ataque de ansiedad, pero no tengo un ataque ni nada. Todo esto está preparado y yo estoy bien. Me he tenido que ir de allí para que todo parezca que es verdad», añadía Marta López sobre lo que va diciendo Galdeano.

«Yo no dudo de tu fuente y que haya escuchado decirle eso a Maite. Otra cosa es la película que se ha montado Maite, pero es algo gravísimo», aseveraba Omar Suárez. «Esto no tiene pinta de montaje tras ver todo lo que está pasando», apostillaba Adriana Dorronsoro.

Después de escuchar a su compañera y de ver las imágenes que publicó en exclusiva ‘TardeAR’ de Maite Galdeano saltando la valla para entrar en casa de Sofía, era Pepe del Real el que decía que el hecho de que las imágenes se hayan filtrado podría tener que ver con la intención de seguir dando que hablar para poderse sentar luego en más platós.