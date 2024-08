Miguel Frigenti repara en lo que muchos piensan de Ángela Portero tras lo que hizo en ‘De Viernes’

Este 9 de agosto, Sofía Suescun, primero sola y después acompañada de su chico, Kiko Jiménez, se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!’. Ambos han protagonizado un fuerte encontronazo con Ángela Portero, especialmente cuando esta ha intentado echar por tierra el trabajo del joven tachándole de «concursante de reality».

Todo empezó con una directa y maliciosa pregunta de la colaboradora al invitado: «¿Te atrajo más cuando Sofía ya era famosa?». Algo que no hizo ninguna gracia al andaluz, quien le contestó: «No, para nada, lo que me atrajo es que trabajábamos juntos y fue un hombro en el que pude llorar y pude desahogarme. Poquito a poco volvimos a tener la relación que en su día tuvimos cuando ella no era famosa».

Además, le echó en cara su comentario: «Está feo después de 5 años de relación que llevamos hacer alusión a eso como si todo fuese la fama, a lo mejor lo es para ti, pero para mí no». En ese momento, Ángela Portero saltó como un resorte: «Seguro que para mí no, porque yo soy profesional de mi trabajo y he hecho una carrera cosa que tú no».

El golpe bajo de Ángela Portero a Kiko Jiménez que enfadó a Miguel Frigenti

«Y yo también lo soy (profesional). Y no dudes de mi profesionalidad por no tener carrera”, le recriminó Kiko. “Cada uno empieza como empieza”, insistía la periodista, quien añadía: “Yo no dudo de tu profesionalidad. Como concursante de reality eres super profesional”.

Tras lo cual, Kiko Jiménez salía en defensa de «todos los concursantes de relities, los que trabajamos en platós de televisión, los que somos creadores de contenido en redes sociales… no infravalores a todo el mundo y los eches por tierra por no tener carrera», sentenciaba.

La asquerosa amargada de la Portero peor bien Kiko poniéndola en su sitio 👏👏cúrate ese odio Angela 👏 pic.twitter.com/QxdekqkZTD — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 9, 2024

Este rifirrafe entre Kiko Jiménez y Ángela Portero en ‘¡De viernes!’ ha sido muy comentado en las redes sociales. Uno de los más duros con la periodista ha sido Miguel Frigenti, uno de los máximos defensores de Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’. El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ ha sacado a relucir el paso de ella por ‘GH VIP’, el cual no fue precisamente memorable.

«Con todo cariño, Angela Portero. Es innecesario recalcarle a un invitado que es ‘concursante de reality’. Aparte de absurdo, choca más cuando lo hace alguien que ha participado en uno. Nunca olvidaremos tu paso por ‘GH VIP’. Fue muy divertido», escribió Frigenti en su perfil de X.