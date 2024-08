Hasta Pilar Vidal pone a su amiga Terelu Campos en la diana tras su controvertida exclusiva

El posado veraniego de Terelu Campos sigue dando que hablar en los distintos platós de televisión. Pero más que por la portada de la malagueña en bikini, por sus fuertes declaraciones sobre su estabilidad económica y su ojeriza con ‘Ni que fuéramos’. Es por eso que Pilar Vidal ha puesto en duda este jueves en ‘Espejo Público’ parte de la última exclusiva de la madre de Alejandra Rubio para Lecturas, y se ha mostrado muy crítica con su amiga.

Además de pronunciarse sobre el embarazo de su hija y la lucha por la enfermedad de su madre, la hermana de Carmen Borrego sorprendió en Lecturas con alguna confesión sobre su situación financiera. «Hago malabarismos para sobrevivir, pero tengo una persona de servicio. Es el lujo que me permito», explicaba la malagueña. Unas declaraciones que han dado que hablar en ‘Espejo Público’.

Nada más arrancar la sección ‘Más Espejo’, Pilar Vidal se preparaba para comentar la polémica portada de una de sus grandes amigas, y no dudó en recalcar su vínculo con las Campos antes de pronunciarse. «Ya sabéis que son mis amigas. Es lo que me han demostrado», aseguró la periodista antes de entrar en materia. Y su advertencia no tardó en desatar reacciones entre sus compañeros de plató.

Pilar Vidal sobre Terelu Campos: «Sé lo que ha sufrido»

Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

«¿Estás ejerciendo como portavoz de Terelu?», preguntó algo molesto Miquel Valls, que durante estos días atrás ha sido especialmente crítico con el clan Campos, concretamente con Carmen Borrego por sus acusaciones al programa. «No ejerzo como portavoz porque no he hablado con ellas. Hay cosas que no necesito preguntar a la gente que quiero», aclaró Vidal.

Fue entonces cuando ofreció su opinión más sincera sobre la incendiaria entrevista de la hija de María Teresa Campos. «A mí ese reportaje me parece estupendo, que se atreva a ponerse un bikini. Ojalá me atreviese, yo no me atrevo a hacerlo. Jo, pues, oye, chapó. Sé lo que ha sufrido, sé los complejos que tiene después de haber pasado por una enfermedad muy dura. Me parece estupendo que haga el reportaje y que cobre«, señaló Pilar Vidal, poniendo el foco en el posado de la malagueña.

«He cobrado diez veces menos que ella»

Aunque no todo fue un baño de rosas para su íntima amiga, ya que la periodista del corazón no terminaba de comprar sus declaraciones sobre su complicada situación financiera. La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ recordó entonces cómo la televisiva solía percibir grandes sueldos en las ocasiones que se ponía al frente del extinto formato de Telecinco.

Poco después, Aurelio Manzano tachó a la madre de Alejandra Rubio de «clasista», una acusación que Pilar Vidal no tardó en frenar en seco para seguir con su explicación. «El año pasado, trabajamos en un programa en el que ella, evidentemente, cobraba más que yo. Luego ha estado en un ‘reality’, ha hecho una exclusiva y ha trabajado como colaboradora», continuó recordando la colaboradora de ‘Espejo Público’.

«Yo, que he cobrado diez veces menos que ella, me he podido comprar una casa. No entiendo cómo hace ella malabarismos para sobrevivir», comentó muy contundente Vidal, poniendo en duda la supuesta lucha de la malagueña en su día a día para salir adelante que vendió para Lecturas, y calificando sus últimas declaraciones como «desafortunadas».