Desy Rodríguez (‘Supervivientes’) se desata contra Sofía Suescun y su familia con gran crueldad

El debate final de ‘Supervivientes All Stars’, que Telecinco emitió el pasado jueves, estuvo cargado de tensión. Especialmente por el enfrentamiento, con intercambio de acusaciones incluido, entre Marta Peñate y Sofía Suescun. Ahora, Desy Rodríguez, amiga y excompañera de Marta en ‘Supervivientes 2022’ ha querido dar su opinión al respecto.

El objetivo del debate presentado por Sandra Barneda no era otro que los concursantes saldaran sus cuentas pendientes. Pero, no solamente no las saldaron sino que, además, los enfrentamientos fueron a más. Hasta tal punto que la presentadora tuvo que poner orden y pedir que se comportaran como adultos. Además, quedó claro que la amistad entre la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ y la tercera finalista de la edición está completamente rota.

La última en salir en defensa de Marta Peñate ha sido Desy Rodríguez, quien ha cargado contra Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez tras lo ocurrido en el debate final. La exconcursante de ‘Supervivientes 2022’ ha criticado el hecho de que los tres no hayan parado de atacarla: «Esto que se está viendo es vomitivo y deleznable solamente por no admitir la derrota».

«A esta señorita y su familia se les permite atacar a los demás y dejar en entredicho la veracidad del formato y luego se quejan de que las personas reaccionen a sus ataques haciéndose las víctimas», ha analizado Desy Rodríguez a través de sus historias de Instagram.

Desy Rodríguez carga contra Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano

Además, cree que la familia Suescun generan mucho rechazo: «No me apetecería conocer ni compartir el aire con ninguno de los tres. Pero ahora solo puedo decir que recibís lo que dais, ‘rechazo’. No lloréis tanto porque la vida es acción-reacción y la justicia divina se hace cargo de todo».

Desirée también ha tenido unas palabras para Maite Galdeano, a la que acusa de haberse llevado una bandeja de bocadillos de Mediaset. «Maitita, devuelve la bandeja de bocadillos que te has guardado en la bolsa para llevártela a tu casa. Al menos pregunta, que no solo estás tú en la sala VIP. Las influencers millonarias, ¡qué falta de civismo», critica.

Asimismo, le ha advertido que no pregunte por ella: «No preguntes más tonterías sobre mí que a la única que usan como a payasos es a ti y a tu familia, ¿OK? Yo estoy donde estoy por mí misma, no como tú». Sobre el recibimiento que le hicieron a Sofía en el plató del programa Maite y Kiko junto a su perrita Luna, Desi Rodríguez también es demoledora: «A quien le escueza no tener quien reciba a su ídolo y tengan que llevarle al perro ¡ajo y agua! El perrito es el único auténtico en esa empresa familiar, que cada vez tiene menos futuro».

Desy sale en defensa de Alejandro Nieto tras su encontronazo con Sofía

La exsuperviviente no solo ha defendido a Marta Peñate, sino que también lo ha hecho a Alejandro Nieto, el segundo clasificado, después del enfrentamiento que tuvo con Sofía. Esta desveló una información que le dijo Kiko sobre Tania, la novia de Alejandro. Al parecer, y siempre según Kiko Jiménez, la joven le habría tirado los tejos mientras estuvieron juntos en Honduras para la gran final.

Alejandro salió en defensa de su chica, encarándose con Sofía Suescun. A través de su Instagram, Desy Rodríguez también ha alabado su actitud: «¡Ole Alejandro! ¡En toda la boca! No se puede ir de mustia y de que no tienes rabo que te prenda fuego. Decir las cosas tranquilamente y despacito no te hace mejor persona ni te otorga la verdad. Mira por tu ‘empresa’ porque cada vez te hundes más y das más pena Sofi», sentencia.