Telecinco se encomienda a ‘Titanic’ para salir a flote de la final de Eurocopa en TVE

Ha llegado el momento de ponernos serios. Porque tenemos que hablar de una de las películas más icónicas de la historia del cine. Sí, tenemos ‘Ciudadano Kane’, ‘Casablanca’ o ‘El retorno del rey‘. Pero cómo vamos a obviar esa película más grande que la vida misma, y que se convirtió en un auténtico reseteo cultural a finales de los 90. Estamos hablando de la obra magna del cine de catástrofes: ‘Titanic‘. Y Telecinco lo tiene claro. La única forma de luchar contra la final de la Eurocopa en términos de audiencia es una de las películas más taquilleras de la historia del cine.

Los domingos en Telecinco son terreno para ‘Supervivientes: All Stars‘. Pero para que no pierda audiencia enfrentándose al partido entre España y Inglaterra, la cadena ha decidido moverlo al martes 16, lejos de rivales tan difíciles como el fútbol. Y, en su lugar, emitirá ‘Titanic’, una obra mastodóntica que siempre encuentra público, da igual la de veces que la hayan repuesto en televisión. Aunque en sus últimas emisiones en Telecinco, su audiencia ha ido cada vez a menos. En enero de 2022 tuvo un 10,8% de share con 1.239.000 espectadores de media. En enero de 2023, bajó a 890.000 espectadores. Y en julio de 2023 bajó a 776.000 y un 9,4%, su pase menos visto de su historia. ¿Conseguirá reflotar esta vez? ¿O nada podrá contra la finalísima que podría dar una nueva Eurocopa a España?

Una de las escenas más famosas de la historia del cine. / 20th Century Studios

La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997 y supuso una auténtica revolución. La gente iba varias veces a verla a las salas de cine, convirtió a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en leyendas, y fue la primera película que superó la barrera de los 1.000 millones de dólares en taquilla. ¿Su banda sonora? Una auténtica leyenda, con James Horner llevándose el Oscar a Mejor Banda Sonora Original (de las once estatuillas), y Celine Dion propulsando ‘My Heart Will Go On’ a los primeros puestos de las listas de ventas. Pero quizá todo esto quede pequeño comparado con una final de Eurocopa, que le está dando a TVE unos números de escándalo.

Ya solo los cuartos de final, donde España se enfrentó a Alemania, la emisión del partido alcanzó los 8,2 millones de espectadores con un 67,9% de cuota de pantalla. Datos que subieron hasta hasta los 9,2 millones, consiguiendo un 71,8% de share en la prórroga. Pero no se ha detenido ahí el crecimiento. Las semifinales entre España y Francia alcanzaron un 71,7% de cuota de pantalla y 11.568.000 espectadores. ¿Podrá con ellos ‘Titanic’?

Un icono cultural

La cinta dirigida por James Cameron se convirtió, durante muchos años, en la más cara de la historia, con un presupuesto de más de 200 millones de euros. Hasta que llegó Marvel y los números comenzaron a subir. Su rodaje es uno de esos que pasará a la historia por ser, cuanto menos, accidentado. Al querer llevar todo hasta el más mínimo detalle, se construyó un enorme tanque de agua en Baja California, México, además de rodarse varias escenas en el océano Atlántico. Todo ello complicó mucho la producción, con la actriz protagonista Kate Winslet estando a punto de morir ahogada en una escena. O con varios miembros del reparto enfermando por estar durante tanto tiempo expuestos a aguas casi heladas.

No solo eso, sino que el rodaje se alargó durante cinco meses, y el equipo de arte reconstruyó a medida muchas partes del barco original. Incluso usando objetos auténticos de la época. Una minuciosidad increíble, sobre todo debido a la gran admiración de Cameron por todo lo relacionado con el hundimiento del Titanic en el lejano 1912.

Rose y Jack, el alma de ‘Titanic’. / 20th Century Studios

Pero sin duda, uno de los grandes aciertos de la película fue la elección de sus protagonistas. Leonardo DiCaprio estaba subiendo como la espuma, y Kate Winslet aún era una actriz semidesconocida. Ninguno de los dos fueron las primeras opciones para sus respectivos papeles. Matthew McConaughey incluso audicionó para el papel de Jack. Mientras que Gwyneth Paltrow fue considerada para el papel de Rose. Tras fichar a Leonardo DiCaprio, se barajó el nombre de Claire Danes, con la que había protagonizada ‘Romeo+Juliet’. Pero finalmente, la química que tuvieron DiCaprio y Winslet fue suficiente prueba para James Cameron.

Así que, al menos, habrá una opción muy buena para todos aquellos que no quieran ver la final de la Eurocopa. Porque ‘Titanic’ es más grande que cualquier cosa ‘Titanic’. Un icono cultural que sigue tan vigente como el primer día, con unos efectos visuales impresionantes, y una historia de amor que trasciende la pantalla. Pero, si eligen ver el fútbol, no está de más recordar que ‘Titanic’ está disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus+.