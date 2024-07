Joaquín Prat tira por tierra así a ‘Supervivientes’ por lo que se hizo con Sofía Suescun y Bosco

Las imágenes de Sofía Suescun y Bosco que ‘Supervivientes All Stars’ vendió como altamente comprometidas está causando mucho revuelo. Hay quienes advierten que entre ellos puede haber un flirteo como así se quiso hacer creer, pero otros muchos consideran que ha sido humo y que no hay más que una conversación cómplice en el silencio de la noche. Y en este bando se coloca Joaquín Prat.

«Cuanto más las veo, más dudas tengo de que haya beso. La primera vez que las vi dije ‘ostras’, pero no», ha señalado el presentador de ‘Vamos a ver’ de forma rotunda. «Yo no veo un beso ahí, tampoco había visto ni el más mínimo tonteo ni ningún vídeo en el que se nos muestre un tonteo entre Sofía y Bosco«, ha añadido, echando por tierra la idea que ha pretendido transmitir el programa.

«No hay ninguna falta de respeto», ha apostillado Kike Calleja en la misma línea. «Yo ahí no veo nada, veo una confidencia, un susurro, pero yo no veo nada», ha afirmado también Isabel Rábago. No obstante, aunque está seguro de que esas imágenes no aportan ni concluyen nada, Joaquín Prat ha lanzado un implacable recado a Kiko Jiménez.

«Pero Kiko, querido, donde las dan las toman. Ahora ya sabe Kiko cómo podría sentirse Andrea, la novia de Gorka, que además no tenía la posibilidad de defenderse en un plató, cuando dijo textualmente que Gorka y Marieta se habían comido la boca», ha comentado el comunicador con atino.

Acto seguido, se ha puesto encima de la mesa si ese acercamiento de Sofía Suescun con Bosco es un montaje pactado desde fuera con el beneplácito del propio Kiko Jiménez. Así lo señaló Adara Molinero en plató al ver al jiennense demasiado tranquilo. «Yo creo que Sofía sí que lleva cosas orquestadas desde fuera junto a su pareja», ha apostillado Alejandra, la hermana de Joaquín Prat.

«Y de todos los chicos, ¿con quién tenía más posibilidades de acercarse? Pues a Bosco», ha aseverado Giovanna González, actual copresentadora del club social de ‘Vamos a ver’. «Bueno, tenía a Abraham, tenía a Logan…», ha replicado Marta López. «Pero ese tipo de historias ya las ha tocado o ya ha jugado con ellas», ha dicho Giovanna.

Unos comentarios que no han gustado nada a Isabel Rábago, que se ha plantado ante sus compañeras por esas manifestaciones tan poco afortunadas: «Yo ante este tipo de comentarios, si fuese Kiko, también me molestaría. Jolín, su novia está haciendo un pedazo de concurso, y lo que preocupa es a quién se acerca y analizar al milímetro a ver si le pone los cuernos. Hombre ya».