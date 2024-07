‘Supervivientes’ dimensiona unas imágenes de Sofía Suescun y Bosco que no concluyen nada

Uno de los momentos más esperados de la cuarta gala de ‘Supervivientes All Stars‘ ha sido la revelación de la pareja que ha sido captada en actitud supuestamente cariñosa. Nada más comenzar el programa, Jorge Javier se ha dirigido a la audiencia asegurando: «Esta noche no la vais a olvidar jamás. Dos concursantes han protagonizado unas imágenes muy comprometedoras. Os van a dejar perplejos y van a dar muchísimo que hablar. Es más, podrían afectar a algunas de las personas que están aquí e incluso podrían llegar a cambiar sus vidas«.

Al desconocerse la identidad de los dos concursantes, durante las primeras horas de programa Jorge Javier ha ido descartando nombres. En torno a la medianoche, el reality ha dado a conocer el de los dos concursantes implicados: Bosco Blach Martínez Bordiú y Sofía Suescun. Una vez conocida la identidad, todos los espectadores han podido ver cómo las cámaras les pillaron manteniendo una conversación muy cercana en la orilla.

En la secuencia se ve algo de contacto físico y algún roce que ha sido un tanto sobredimensionado por el programa. Es cierto que llama la atención la actitud de los dos jóvenes al ver la presencia de las cámaras. Al ver que están siendo grabados, Bosco Blach se aleja drásticamente de Sofía Suescun como si tuviera algo que esconder y abandona su posición en la playa. Pero no se aprecia nada más. La secuencia no es para nada concluyente.

Kiko Jiménez no ve nada preocupante en esas imágenes

Las imágenes entre Bosco Blach y Sofía Suescun han sido de lo más cuestionadas en plató. El primero en pronunciarse ha sido Kiko Jiménez, quien le ha restado importancia al asunto asegurando que se estaban magnificando: «Yo no veo nada. Simplemente que estaban manteniendo una conversación de noche, cerca». «Están buscando a ver si hay cámara», le ha reseñado Adara Molinero para echar leña al fuego. «Eso lo han hecho todos. Están hablando de algo comprometido que no quieren que se vea. Eso lo he hecho yo», ha comentado Kiko Jiménez.

Ante ello, Adara Molinero ha subrayado el gesto de Bosco: «Bosco se levanta con una cara… descompuesto». También Jorge Javier ha incidido en ello: «La cara de Bosco no tiene nada que ver con el Bosco de la Palapa y con el Bosco de los concursos cuando él sabe que le están grabando. Es una cara totalmente de otra persona». «De a ver si nos han pillado. No se ve nada, pero están continuamente en alerta», ha apuntado Adara con afán de malmeter.

A pesar de ello, Kiko Jiménez ha seguido en sus trece: «Ya lo he dicho, vengo de estar allí mucho tiempo y sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche. Son conversaciones que a lo mejor no te interesa o no te apetece que salgan públicamente… Bosco se ha sorprendido y se ha quedado con cara así como descompuesta de ‘ahora me quedo con la duda de si se ha grabado o no’. Ahora ya si queremos ver o no… A diferencia de Adara mi relación está basada en la confianza y sobre todo en la libertad… Yo para nada nunca me mostraría celoso ni mucho menos».

La defensora y tía de Bosco dicta sentencia

La defensora de Bosco Blach tampoco se ha quedado callada y ha roto una lanza en favor del posicionamiento de Kiko Jiménez, puesto que ha asegurado: «No se ve nada, pero efectivamente es como los niños pequeños que les han pillado, pero verse, no se ve nada». Una opinión compartida en redes sociales puesto que son muchos los que tildan de humo el cebo empleado por el programa ya que, a juicio de muchos, las imágenes no son esclarecedoras y no harían peligrar la relación entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun en absoluto.