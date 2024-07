Adara Molinero señala este pacto entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero y Kiko Jiménez han protagonizado uno de los rifirrafes más tensos de ‘Supervivientes All Stars‘. Dicho encontronazo se ha vivido en el plató donde se ha dado a conocer el posible tonteo entre Sofía Suescun y Bosco Blach después de que el reality emitiese unas comprometedoras imágenes de los dos supervivientes. A pesar de la laxa reacción de Kiko Jiménez, Adara Molinero se ha mostrado tajante y ha lazado una durísima acusación que podría acabar con el concurso de Sofía Suescun.

En la secuencia se puede ver como tanto Sofía y Bosco intercambian confidencias y roces de forma muy cercana. Una actitud que cambia radicalmente cuando descubren que han sido captados por las cámaras del reality. Estas imágenes han sido de lo más cuestionadas en plató. El primer en pronunciarse ha sido Kiko Jiménez, quien le ha restado importancia al asunto: «Yo no veo nada. Simplemente que estaban manteniendo una conversación de noche, cerca». «Están buscando a ver si hay cámara», le ha reseñado Adara Molinero. «Eso lo han hecho todos. Están hablando de algo comprometido… «, ha comentado Kiko Jiménez.

Ante ello, Adara Molinero ha subrayado el gesto de Bosco: «Bosco se levanta con una cara… descompuesto». También Jorge Javier ha incidido en ello: «La cara de Bosco no tiene nada que ver con el Bosco de la Palapa y con el Bosco de los concursos que cuando él sabe que le están grabando. Es una cara totalmente otra persona». «De a ver si nos han pillado. No se ve nada, pero están continuamente alerta», ha apuntado Adara Molinero.

A pesar de ello, Kiko Jiménez ha seguido en sus trece: «Ya lo he dicho, vengo de estar allí mucho tiempo y sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche. Son conversaciones que no te interesa que salgan públicamente… Bosco se ha sorprendido y se ha quedado con cara descompuesta de si se ha grabado o no. Ahora ya si queremos ver o no… A diferencia de Adara mi relación está basada en la confianza… Yo para nada me mostraría celoso ni mucho menos».

«Lo tenéis incluso pactado»: Adara Molinero pone en un serio aprieto a Kiko Jiménez

Una actitud, la de Kiko Jiménez, que ha sorprendido a Adara Molinero. De hecho, la exconcursante le ha lanzado un duro ataque: «Parece que lo tenéis incluso pactado porque ella se trae continuamente con Logan, luego con Abraham y con Bosco y tú estás aquí tan tranquilo como si no pasara nada. Es muy raro todo. Tienes una tranquilidad que huele mal, sinceramente».

«Llevo con Sofía muchísimo tiempo y mi relación está consolidada. Si le ha servido al programa para cebarlo me doy por satisfecho, pero a mí no me vais a ver celoso», le ha espetado Kiko Jiménez. Por su parte, Adara ha seguido insistiendo: «Porque lo habéis hablado antes de entrar». «Vamos a poner los pies en la tierra. ¿Crees que Sofía tiene la necesidad con lo tranquila que estaba en su casa trabajando? Para nada, está dando morbo metiéndose en el mar y pescando cosa que a ti no te ha dado ni tiempo», ha concluido Kiko Jiménez defendiendo a ultranza el papel de su pareja.