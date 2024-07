Lo que ha hecho Víctor Sandoval ante Nacho Cano da muchísimo que hablar, y no es para menos

Este martes, la detención de Nacho Cano ha copado toda la actualidad político y social. Y sobre todo a raíz de la rueda de prensa que ha dado el productor musical negando las acusaciones de un posible delito contra la contratación de personal inmigrante para su musical ‘Malinche’. Una rueda de prensa a la que ‘Ni que fuéramos’ enviaba a Víctor Sandoval de reportero.

En realidad Víctor Sandoval se desplazaba hasta Ciudad Lineal para encontrarse con una fuente relacionada con el tema de Álvaro Muñoz Escassi, a la que le iba a enseñar unas fotografías comprometidas del ex jinete. Lo hacía disfrazado de insecto por el aniversario de la muerte de Franz Kafka, el autor de ‘La metamorfosis’.

Por eso, cuando Víctor Sandoval se encontraba en el coche, María Patiño conectaba en directo con él para decirle que había habido un cambio de planes y tenía que ir hasta Ifema para acudir a la rueda de prensa de Nacho Cano. «Víctor, tengo que decirte algo: acabamos de decir que Nacho Cano ha sido detenido y puesto en libertad a la espera de una citación judicial, pero ahora mismo va a dar una rueda de prensa en IFEMA. Antes de reunirte con esa fuente ve a a IFEMA, directamente, para cubrir esa rueda de prensa. Vete corriendo para allá», le decía la presentadora.

La delirante conexión de Víctor Sandoval en ‘Ni que fuéramos’

Pero Víctor Sandoval no escuchaba y no entendía nada de lo que le estaba diciendo Patiño. «¿Les ha llegado una citación mía allí?”, soltaba Sandoval sin entender nada provocando que en plató Kiko Hernández, Belén Esteban, Liz Emiliano y la propia María Patiño se mearan de la risa. «¿Ha bebido o algo?», le preguntaba Sandoval a Patiño al ver que se reía y que no le entendía nada de lo que le estaba diciendo. Al ver que era imposible la comunicación con él, David Valldeperas, el director, era el encargado de decirle por el pinganillo lo que tenía que hacer.

Y con algún que otro problema Víctor Sandoval conseguía llegar al lugar de la rueda de prensa de Nacho Cano y sentarse junto al resto de periodistas. Sin embargo al ir disfrazado de insecto, un hombre le echaba de allí porque consideraba que no era serio estar así vestido en una rueda de prensa en la que se estaba tratando un asunto tan delicado como una detención y en la que Nacho Cano estaba señalando a la policía y al Gobierno de estar detrás de todo por su «apoyo a Ayuso».

“No procede. Esto es una cosa muy seria y la gente va de seria. Esto es político, esto es una conspiración política contra alguien, una cosa rarísima he oido yo ahí, no sé que es lo que pasa, es como el fin del mundo, y todo por ser amigo de Ayuso dice», explicaba Víctor Sandoval después de haber tenido que abandonar la sala en la que se estaba realizando la rueda de prensa.

Tras ello, David Valldeperas le gritaba por el pinganillo y su audio se escuchaba a lo bajo pidiéndole que fuera a la tienda que había enfrente para comprarse una camisa y poder quitarse el disfraz para entrar en la rueda de prensa. Y Víctor Sandoval ni corto ni perezoso se ponía a explicarle a la dependienta lo que le pasaba y a cambiarse cuando estaba en plano en pantalla grande mientras en pantalla pequeña estaba Nacho Cano dando explicaciones y señalando a la policía.

Finalmente, tras comprarse una camisa, Víctor Sandoval conseguía volver a la rueda de prensa de Nacho Cano después de que el hombre que le había expulsado le diera el OK para que entrara y le confesara que veía ‘Ni que fuéramos’ todas las tardes’. Una vez dentro, el colaborador conseguía preguntar a Nacho Cano en directo para TEN y Canal Quickie. Una conexión completamente surrealista y que se ha viralizado.