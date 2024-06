‘Ni que fuéramos’ tiene que detener el directo ante el susto de salud de Víctor Sandoval

Víctor Sandoval se convirtió en el protagonista absoluto de un drama inesperado que salpicó a ‘Ni que fuéramos’ este jueves. El colaborador comenzó la emisión disfrazado de Naranjito, pero pronto se empezó a encontrar mal. Lo que prometía ser una tarde llena de risas acabó con el colaborador tumbado en el sofá con signos de ahogo.

‘Ni que fuéramos’ arrancó su emisión este jueves en clave de humor con Sandoval vestido de la mascota del Mundial de Fútbol de 1982. Sin embargo, las risas quedaron rápidamente en un segundo plano cuando la periodista empezó a notar que algo no iba bien. «Estoy chorreando», comenzó advertir el tertuliano para más tarde confesar que se encontraba «mareado».

«Siéntante por favor, que estás mal», le pidió María Patiño a Victor Sandoval antes de alertar rápidamente a sus compañeros al ver que tenía claros signos de malestar físico y ahogo. «¡Lo digo en serio, está ahogándose!», exclamó la presentadora de Quickie mientras abanicaba de forma socorrida al colaborador. Poco después, Sandoval se deshizo del aparatoso traje para sentarse en el sofá.

«Túmbate ahí, pareces Carmen Borrego en la isla», señaló Kiko Matamoros mientras el tertuliano intentaba coger aire ya fuera del disfraz. «A ver si he cogido el Covid o algo», señalaba Sandoval muy fatigado a medida que se limpiaba el sudor con servilletas. Mientras tanto, Chelo García Cortés no perdía detalle para inmortalizarlo todo con su móvil. «Dadle agua, no gastéis Coca Cola en este», bromeaba Matamoros mientras el colaborador insistía en que tenía calor.

Después del susto, Víctor Sandoval ha podido reincorporarse a la mesa dejando a un lado el atuendo de Naranjito. «Me lo puedo poner un rato, pero no horas», sentenció el tertuliano antes de que María Patiño continuase con el resto de temas preparados para la emisión de este jueves.