Gloria Serra da la réplica así a Belén Esteban tras cómo se dirigió a ella en ‘Ni que fuéramos’

‘Ni que fuéramos Shhh’ abordó en el programa de ayer la situación judicial de Imanol Arias y Ana Duato con Hacienda por fraude fiscal, y la tertulia derivó a un nivel de intensidad más propio de programas como ‘La Sexta Xplica’ o ‘Al rojo vivo’. De ahí que se colara el nombre de rostros de la cadena de Atresmedia como Gloria Serra.

David Valldeperas, director de lo nuevo de ‘Sálvame’, pidió rematar el debate sobre los impuestos, que se estaba acercando más bien a un coloquio del programa de José Yélamo. «Podría ser Ana Pastor, pero no lo soy», bromeó inicialmente María Patiño, presentadora de ‘Ni que fuéramos’.

«Y Matamoros podría ser Ferreras y Belén Gloria Serra», apostilló Valldeperas. «Escucha, a mi no me digas Gloria Serra. Gloria, un beso, porque me encanta tu ‘Equipo de Investigación’, pero no me parezco en nada», respondió la colaboradora, que no estaba conforme con esa curiosa comparativa.

El momento en cuestión se viralizó en redes. «¿Cómo es este momento de Belén Esteban mandando un saludo a nuestra Gloria Serra y diciendo que le gusta ‘Equipo de investigación’?», se preguntó un miembro del equipo del programa de La Sexta, fascinado con ese guiño.

Pues bien, el fragmento ha llegado a la propia Gloria Serra, que no ha dudado en dar la réplica en su cuenta oficial de X. «El día que a @BelenEstebanM le de por la investigación, verás», ha comentado la periodista y presentadora, siguiendo con ese cruce de mensajes.