Cristina Porta define así a Marta Peñate y clama lo que debe pasar con ella en ‘Supervivientes’

Marta Peñate y Sofía Suescun se han convertido, sin duda alguna, en las grandes protagonistas de ‘Supervivientes All Stars’. Decían ser amigas y se han convertido en enemigas. Sin embargo, el próximo jueves se podría poner fin a este enfrentamiento si Marta es la expulsada. Algo que Cristina Porta espera que no suceda.

Y es que la periodista deportiva, muy amiga de la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ no ha dudado en salir en su defensa a través de sus redes sociales. Pese a estar triunfando al otro lado del charco, como concursante del reality mexicano ‘La casa de los famosos’, Cristina Porta está muy pendiente de cuánto sucede en España.

Por eso, ha escrito un tuit en su cuenta de X, pidiendo a sus seguidores que salven a Marta Peñate, a la que ha definido con una serie de adjetivos que bien podría aplicarse a ella misma, como así lo ha reconocido. «Demasiado intensa, genuina, pasional, exagerada, explosiva, alocada, visceral, real… podría estar hablando de mí pero hablo de Marta Peñate. Y por eso somos amigas. SALVAR MARTA», ha escrito la exconcursante de ‘Secret Story’.

Demasiado intensa, genuina, pasional, exagerada, explosiva, alocada, visceral, real… podría estar hablando de mí pero hablo de @_MartaGH16_. Y por todo eso somos amigas. ⭐️SALVAR MARTA⭐️ #ConexiónHondurasAllStars2 @Supervivientes pic.twitter.com/956FHncT8T — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) July 7, 2024

La amistad de Cristina Porta y Marta Peñate

Cristina Porta y Marta Peñate coincidieron en el reality ‘¡Vaya vacaciones!’ en el que la primera participó (y ganó) junto a Jorge Pérez, y la segunda con su chico, Tony Spina. Desde entonces, son muy amigas. De hecho, la periodista no dudó en mandar un mensaje a la pareja después de que él confesara lo mucho que la está costando a su novia quedarse embarazada. «La suerte de Marta es Tony. Y viceversa. Llegará ese bebito, amigos», escribió la ex de Luca Onestini en su perfil de X.

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha hecho partícipes a sus seguidores de los numerosos tratamientos a los que se ha sometido para cumplir su sueño de ser mamá junto a su chico. Por el momento, no han dado resultado, pero ellos no pierdan la esperanza de que tarde o temporano llegue ese ansiado bebé.