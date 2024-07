Marta Peñate atribuye una grave acusación a Sofía Suescun que ‘Supervivientes’ desmonta

Uno de los momentos de mayor tensión vividos durante la entrega dominical de ‘Supervivientes All Stars‘ se ha vivido al repasar la última gran bronca de Sofía Suescun y Marta Peñate. Un enfrentamiento marcado por una grave acusación que Marta ha hecho a su compañera por unas palabras que ha interpretado como un cruento ataque hacia ella. Sin embargo, no le ha salido redonda la jugada a Peñate, puesto que la organización del reality ha emitido el vídeo en directo que confirma la versión dada por Sofía.

Todo ha comenzado durante la emisión del último altercado entre las dos concursantes. La primera en saltar ha sido Sofía Suescun quien, con cierta sorna, ha recordado uno de los ataques vertidos por Marta Peñate en la pasada gala respecto a su falta de naturalidad. «Queda feo para hacer los anuncios que diría Marta. Tiene que estar el set siempre limpio», ha reseñado sobre el estado de la playa tras el temporal. «Te has levantado con ganas de joder por la mañana porque no te quedas ahí… provocando para que diga algo», le ha asestado Marta Peñate.

Ante ello, Sofía Suescun ha soltado: «Luego echas de menos mis buenos días. Entiende, cariño, que si para mí no existes en esta playa, no te voy a dar los buenos días, pero sin embargo hago un comentario de que dices que este reality lo hago en base a anuncios… Pues digo que el anuncio esté limpio. Ya está, un comentario más Marta. No estés tan amargada. Creo que te pasa algo conmigo».

La respuesta de Marta Peñate no ha tardado en llegar: «Eres malísima, eres una tía mala. Eres una amargada que nada más que buscas la infelicidad de los demás para tú sobresalir, esa eres tú. Así que por favor no me provoques. Esa es Sofía Suescun, una tía estratega, chunga, mala que es capaz de hundir a los demás para sobresalir». «No me extraña que estés como estás. Piensa un poquito. Yo estoy plena. Tú no sé», le ha arreado Sofía Suescun. Un comentario por el que Marta Peñate se ha revuelto, interpretándolo como una alusión a sus problemas para quedarse embarazada: «¿Lo dices por lo del embarazo?». «Ay Marta no sigas por ahí», le ha advertido Sofía, negando que fuese por eso.

Sin embargo, Marta Peñate ha proseguido acusando a su compañera para dejarle mal ante la audiencia: «Búa, ¡qué sucia eres! Eres súper sucia, me acabas de soltar lo del embarazo». «Manipuladora, sigue intentando dejarme mal», ha vuelto a insistir Sofía Suescun, negando la mayor y llamando a Marta «desgraciada» por haber hecho esta interpretación tan «rastrera». Los ataques entre ambas no han dejado de sucederse. «A mí no me llames desgraciada. Desgraciada tú que eres capaz de hacerle eso a alguien para tú ganar un premio. La maldad, que eres más mala…», ha señalado Marta Peñate, ante lo que Sofía ha concluido aseverando: «Tú eres venenosa, eres peor que mala. Cómo quieres envenenar todo a todos e inventarte cosas. Frena un poquito eh».

Mira que he visto utilizar cosas sucias de un concursante a otro para echarle mierda, pero esto de Marta a Sofía me da hasta asco.



Como puede meter lo del embarazo aquí para así echar mierda a la que era tu amiga? VOMITIVO #ConexiónHondurasAllstars2 pic.twitter.com/m9Hirm4a9I — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) July 7, 2024

Continúa la trifulca en La Palapa

Lejos de zanjar el asunto, tanto Marta como Sofía han seguido con las espadas en alto. «Parece que Marta puede decidir cuándo machacarte, humillarte y traicionarte», le ha arreado Sofía Suescun. De igual manera, la influencer se ha defendido de las falsas acusaciones de Marta Peñate asegurando: «Se ha visto a lo largo del concurso que tienes como una mochila que traes de fuera y venga a tirotear. Todo lo tenías planeado… Para colmo le digo que soy plena y me suelta lo del embarazo queriéndome todavía dejarme de, ¿qué? Es alucinante, es lo más rastrero que me ha pasado en esta isla».

Por su parte y mucho más tranquila de lo que acostumbra, Marta Peñate ha comentado: «Gracias Sofía de verdad, te agradezco tus palabras e intentaré mejorar para no perturbarte… Ataca tú cuándo tu quieras». «Luego no sabes encajar las situaciones. Si tienes el valor de hundir a la gente, luego tienes que saberlo encajar. Yo no vengo a hundir a nadie», ha recalcado Sofía Suescun.

Sofía Suescun destapa la verdadera intención de Marta Peñate

Acto seguido, Sandra Barneda ha querido zanjar definitivamente el tema de si esas palabras de Sofía iban por lo del embarazo o no. Y Marta Peñate se ha plantado: «Prefiero no tocar ese tema. Lo vamos a dejar ahí, por favor lo pido. Hace unas semanas le dije que no me sentía plena por eso. Cuando dije que iba por el tema del embarazo te quedaste callada 30 segundos». Por su parte, Sofía Suescun se ha defendido por tercera vez y reseñado las intenciones con las que su compañera podría estar intentado utilizar ese espinoso tema: «Has visto que has quedado muy mal. Has quedado muy mal y el vídeo está ahí. Me estabas llamando amargada, que tengo cara de no sé qué y que no estoy feliz y, entonces, te dije que yo estoy plenísima y que no sé tú por tus cambios de humor… Pero quisiste llevarlo a tu terreno y volver a dejarme de lo que tantas ganas a mi parecer tenías».