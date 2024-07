Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo viernes 19 de julio con la escapada de Begoña y Andrés

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras cumplir 100 capítulos en las sobremesas de Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña acudía de nuevo a la cabaña en la que se refugió junto a Andrés y Julia tras recibir el disparo de Jesús. Lo hacía junto a Luz para tratar de superar sus pesadillas. Al empezar a recordar todo lo vivido, la enfermera sufría un gran ataque de pánico.

Después de saber la verdad sobre su padre, Luis quería hablar con su madre y contarle la relación que tuvo Gervasio con Mario Garcés. Pero Joaquín se negaba a que la verdad salga a la luz y le pedía a su hermano dejar todo como está. Paralelamente, Joaquín no dudaba en decirle a Luis que Gema solo le provocaba rencor y tristeza y decidía volver a refugiarse en el alcohol.

Ramona acompañaba a su hija Claudia a la tienda y allí conocía a Carmen y recordaba su etapa como dependienta. Después, la mujer conocía a la jefa de su hija y ella insistía en que la labor de las mujeres a cierta edad es traer descendencia. Harta de escucharla, Claudia le levantaba la voz a su madre y ella empezaba a sospechar que su hija pueda estar embarazada.

Digna descubría que Andrés está tratando de investigar y de encontrar a Valentín en Brasil. El De La Reina le contaba a su tía que le ha pedido ayuda a un amigo pero que encontrarle es muy difícil y que tienen que ir con cautela y no hacerse falsas ilusiones.

Carmen descubría que Tasio estuvo cazando con Damián y no dudaba en sospechar que hay algo oscuro y raro en la relación que tienen su marido y el patrón. Por su parte, Marta le presentaba a Jesús a Isabel, su nueva secretaria y el De La Reina no dudaba en quejarse ante su hermana pues no le gustaba el nuevo fichaje.

Luz y Jaime tenían una cita y terminaban acostándose y él volvía a tener dolores mientras que Digna y Damián también celebraban una cena romántica a solas en la mansión. Por último, Begoña rechazaba a Jesús cuando su marido trataba de acostarse con ella.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 104 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 19 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 104 de ‘Sueños de libertad’

Después de pasar una nueva noche juntos y de ver que no para de tener crisis, Jaime le pide a Luz romper su relación secreta porque no quiere que ella tenga que estar cuidándole pese a lo bien que está con ella.

Tras la publicación del reportaje, Marta y María se muestran dolidas con Jesús al ver que el protagonismo no se lo ha llevado la fábrica ni la familia sino su relación con Begoña. Y precisamente, Begoña no duda en expresar su malestar al ver que la ponen como mujer florero.

Ramona no se da por vencida y termina descubriendo que Claudia está embarazada. Tras ello, no duda en preguntarle a su hija quién es el padre del bebé. Y finalmente, la mujer se entera de que es Tasio. Es entonces cuando Ramona no duda en enfrentarse al operario al decirle que engañó a su hija para acostarse con ella y después la dejó para seguir con su mujer. Por ello, Ramona pretende que su hija deje la colonia y se marche con ella a Don Benito.

Mario Garcés decide acudir al laboratorio para hablar con Luis después de haberse sincerado con Joaquín. El topógrafo le cuenta toda la verdad al perfumista sobre su relación de amor con Gervasio para que viera que entre ellos había mucho amor y le relata todo lo que vivieron juntos.

Damián pilla a Digna y a Andrés hablando de Valentín. Y tras ello, el De La Reina no duda en indagar de qué hablaban y Digna le cuenta que Andrés está tratando de encontrar a Valentín en Brasil y que ella quiere dar con su paradero pese a saber todo lo que hizo su hijo. Justo después, Damián se pone en contacto con el notario que falsificó la carta en la que el general Duque pedía a Andrés que se casara con María.

Pese a que le prometió a Luz que no contaría nada de lo que vio con Jaime, Luis no duda en hablar con el doctor y le expresa que no entiende por qué se acuesta con Luz mientras Marta está muy feliz y que no quiere que le haga daño y él le promete que su mujer no va a sufrir y que él no juega a dos bandas. Y Jaime le dice que confíe en él y que se mantenga en silencio.

Después de ver la imagen que se ha dado de ella en el reportaje, Begoña decide volver a la cabaña y le pide a Luz que le guarde el secreto y le diga a Jesús que ha ido a visitar a unos pacientes. Pero la doctora no duda en llamar a Andrés y le pide que esté pendiente de Begoña. Tras ello, Andrés decide acudir al refugio y cuando los dos vuelven a verse las caras juntos son incapaces de reprimirse y terminan teniendo relaciones sexuales.