Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del jueves 18 de julio?

‘Sueños de libertad‘ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras cumplir 100 capítulos en las sobremesas de Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña no paraba de tener pesadillas con lo que sucedió en la cabaña cuando estuvo a punto de perder la vida tras el disparo de Jesús y recordar todo lo sucedido con su marido. Por su lado, Luz se mostraba dolida con Begoña por rechazar acudir al congreso para participar en el reportaje familiar. Andrés no dudaba en decirle a la doctora que tiene claro que ha sido Jesús quién ha querido que los dos eventos coincidan en fecha para fastidiar a su mujer tras volver a insistir en que fue su hermano el que provocó la marcha de Mercedes.

Paralelamente, Andrés seguía desconfiando en que nadie haya tratado de buscar a Valentín en Brasil y por ello no dudaba en seguir investigando. Para ello le decía a la doctora que tiene un amigo que podría ayudarles a dar con el paradero de su primo al otro lado del charco.

Tasio le prometía a Claudia que nunca más estará sola y que él estará pendiente de ella y del bebé en todo momento. Por su parte, Mateo le aconsejaba a Tasio que se sincere con Carmen y le contara toda la verdad sobre que Damián es su padre biológico. Por otro lado, Claudia recibía por sorpresa la visita de su madre y la vendedora trataba de mentirla y decirle que solo había tenido una gripe y que quería incorporarse a su trabajo a la tienda para evitar que su madre pudiera descubrir su embarazo.

Luis le contaba a Joaquín que quedó con Mario Garcés y que el topógrafo le negó que tuvieran una relación y que le escribiera cartas de amor. Por ello el perfumista cree que la relación que tuvo Gervasio con ese hombre fue especial pero no había amor entre ellos. Sin embargo, Joaquín trataba de hacerle ver que su padre tenía una relación homosexual secreta. Finalmente, tras pensárselo mucho y después de encontrarse con Joaquín, el propio Mario Garcés le reconocía a Luis que le mintió y que si fue el amante de su padre aunque el perfumista se negaba a admitir que su padre fuera homosexual.

Durante el reportaje, Jesús conseguía que el protagonismo lo tuvieran él y su relación con Begoña. Algo que provocaba que Marta y María se sintieran menospreciadas mientras Andrés dejaba claro que no le sorprendía lo que había hecho su hermano. En plena entrevista, Jesús se mostraba nervioso ante las respuestas de Begoña, que decidía dejarle solo y marcharse al dispensario al ver que el periodista estaba tratando de ponerle en un brete al preguntarle si les gustaría tener algún hijo juntos.

Jesús terminaba descubriendo que su padre y su tía Digna tienen una relación y él no dudaba en decirle a su padre que esa relación no tiene ningún futuro. Por otro lado, Luis asumía que ha perdido a Luz y que la doctora ha iniciado una relación secreta con Jaime. Finalmente, Luz le aconsejaba a Begoña que para superar sus miedos debería regresar a la cabaña del bosque y que ella le acompañará.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 103 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 18 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 103 de ‘Sueños de libertad’

Begoña acude de nuevo a la cabaña en la que se refugió junto a Andrés y Julia tras recibir el disparo de Jesús. Lo hace junto a Luz para tratar de superar sus pesadillas. Al empezar a recordar todo lo vivido, la enfermera sufre un gran ataque de pánico.

Después de saber la verdad sobre su padre, Luis quiere hablar con su madre y contarle la relación que tuvo Gervasio con Mario Garcés. Pero Joaquín se niega a que la verdad salga a la luz y le pide a su hermano dejar todo como está. Paralelamente, Joaquín no duda en decirle a Luis que Gema solo le provoca rencor y tristeza y decide volver a refugiarse en el alcohol.

Ramona acompaña a su hija Claudia a la tienda y allí conoce a Carmen y recuerda su etapa como dependienta. Después, la mujer conoce a la jefa de su hija y ella insiste en que la labor de las mujeres a cierta edad es traer descendencia. Harta de escucharla, Claudia le levantaba la voz a su madre y ella empieza a sospechar que su hija pueda estar embarazada.

Digna descubre que Andrés está tratando de investigar y de encontrar a Valentín en Brasil. El De La Reina le cuenta a su tía que le ha pedido ayuda a un amigo pero que encontrarle es muy difícil y que tienen que ir con cautela y no hacerse falsas ilusiones.

Al volver de la cabaña, Begoña le cuenta a Andrés que no ha parado de tener pesadillas y que había decidido volver pero al recordar lo mal que lo ha pasado y todo lo que vivió sufrió un ataque de pánico. No obstante, le deja claro que lo único bonito de aquella experiencia fue que él estuviera allí para protegerla.

Carmen descubre que Tasio estuvo cazando con Damián y no duda en sospechar que hay algo oscuro y raro en la relación que tienen su marido y el patrón. Por su parte, Marta le presenta a Jesús a Isabel, su nueva secretaria y el De La Reina no duda en quejarse ante su hermana pues no le gusta el nuevo fichaje.

Luz y Jaime tienen una cita y terminan acostándose y él vuelve a tener dolores mientras que Digna y Damián también celebran una cena romántica a solas en la mansión. Por último, Begoña rechaza a Jesús cuando su marido trata de acostarse con ella.