‘Así es la vida’ desmantela la gran incongruencia de Álvaro Muñoz Escassi en ‘De Viernes’

Álvaro Muñoz Escassi se sentó en ‘De viernes’ la semana pasada para aclarar todo lo relativo a su ruptura con María José Suárez. Sin embargo, ‘Así es la vida’ ha analizado la versión del jinete sobre su «relación abierta» y la supuesta extorsión que sufrió y existen algunas incongruencias. El programa presentado por Sandra Barneda ha mirado con lupa este lunes todas las fechas y filtraciones que relató el televisivo.

«Se han encontrado algunas cosas que no concuerdan», advirtió Sandra Barneda antes de repasar las declaraciones de Escassi. Entonces, el magacín procedió a hacer un recuento de las contradicciones que el jinete había cometido a lo largo de su entrevista en ‘De viernes’

‘Así es la vida’ comenzó señalando el tipo de relación que mantenía con María José Suárez como primer error en sus declaraciones. «Yo considero que la relación que teníamos era una relación abierta. Disfrutábamos del sexo de la manera que nos parece correcta», declaraba el jinete en el programa presentado por Beatriz Archidona. Sin embargo, la reacción de la que fue su pareja deja bastante claro que el televisivo no fue del todo sincero.

‘Así es la vida’ enumera todas las incongruencias de Álvaro Muñoz Escassi en ‘De viernes’

«Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje», publicaba María José en Instagram, un comentario que fue recogido por el programa para desmantelar la versión del jinete. «Además, la presentadora deja a Escassi por la supuesta infidelidad, una prueba más de que lo que tenían estos dos era una relación cerrada», añadía el magacín.

‘Así es la vida’ analiza la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi

Una información que incluso el círculo más íntimo de la pareja ha confirmado ante los micrófonos, asegurando que no existía ninguna relación abierta. La segunda incongruencia señalada por ‘Así es la vida’ fue el tiempo que la pareja llevaba supuestamente separada. Si bien, Álvaro Muñoz Escassi aseguró que llevaban 6 meses haciendo vidas separadas, ‘Así es la vida’ recordó a los espectadores justo lo contrario.

«Fechas que no parece tener muy claro el jinete. Ya que en febrero de este mismo año, hace tan solo cinco meses, acudieron a un plató de televisión juntos e incluso con planes de boda», subrayó el programa de Telecinco, revisitando otra de sus paradas en ‘De viernes’, en esa ocasión junto a la que era su pareja. «Pero hay más», advirtió el programa.

«Álvaro afirma que el 23 de mayo cuando mantiene relaciones con Valerie ya no está con María José. Sin embargo, 76 horas antes, la pareja realizó un reportaje juntos en Mallorca, unas fotos en las que para nada mostrarían una crisis entre ambos», continuaba narrando ‘Así es la vida’. Además, el programa presentado por Sandra Barneda recordó que no fue hasta el 5 de junio cuando María José reveló que se estaba tomando un tiempo con Escassi.

Sobre la supuesta extorsión que el televisivo denunció con todo detalle el pasado viernes, el magacín encuentra también datos confusos. Supuestamente, después de su último encuentro con Valerie el 23 de mayo, comienza a ser víctima de chantaje, pero Escassi elimina todos los mensajes donde ella le coacciona.

Su relación con Hiba Abouk

«Ella entra en cólera, me insulta. Me vuelve a hablar unos días después, no se si fue mensaje, o llamada, que obviamente lo borré. Me dice que va a hablar con María José, que va a hablar de mí en la tele…», señaló el televisivo en la entrevista analizada por ‘Así es la vida’. Y sobre su relación con Hiba Abouk las cosas tampoco parecen estar demasiado claras.

«La primera vez que el jinete habla de la actriz, afirma estar conociéndola. 24 horas después confirma no tener ningún tipo de relación. Sin embargo, el viernes deja en el aire el vínculo que hay entre ellos», señaló el programa sobre el último pronunciamiento del jinete al respecto. Y es que, Álvaro Muñoz Escassi aseguró en ‘De viernes’ que «no estaría haciendo nada malo» conociendo a la actriz porque ambos están solteros y prefiere «no poner etiquetas».