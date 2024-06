Frank Blanco se planta en ‘TardeAR’ y lanza una pregunta al aire: «¿Qué sentido tiene la entrevista?»

Frank Blanco recibió este viernes en ‘TardeAR‘ a Francisco Javier, la mujer soldado que cambió de género, pero no de nombre ni de aspecto. Sin embargo, la invitada no estaba dispuesta a responder gran parte de las preguntas, y el presentador tuvo que dar un golpe en la mesa.

Nada más comenzar el encuentro, la invitada mostró su enfado por una de las preguntas que ya había escuchado en plató. «La que dice que le explique por qué me siento mujer… eso no te lo pregunta ni un juez. Entonces, cuando ella sea juez, igual lo podrá preguntar», espetó Francisco Javier refiriéndose a la pregunta de Laura Sánchez.

Entonces Frank Blanco, sin demasiado éxito, intentó calmar la tensión. «No, no, es que yo ya estoy harta de explicarlo», exclamó la militar mientras el presentador le pedía que se «calmase un poquito». Entonces el sustituto de Ana Rosa tuvo que ponerse serio con su invitada. «Francisco Javier, vamos a ser serios todos», advirtió el comunicador.

Frank Blanco: «¿Qué sentido tiene la entrevista?»

«Tú estás concediendo una entrevista, hay gente que te hace preguntas… tú contesta lo que quieras. Pero por favor, no le digas a la gente que está en plató lo que debe o no debe preguntar, si no te importa«, sentenció el conductor de ‘TardeAR’ entre aplausos del público. Mientras tanto, la mujer soldado se mostraba poco conforme con la petición.

Frank Blanco y Francisco Javier en ‘TardeAR’

Aún así, el presentador lo tenía claro. «Tú has accedido a la entrevista, accedes a las preguntas. Y luego tú contesta lo que a ti te parezca», señaló muy serio Frank Blanco mientras Francisco Javier comenzaba a entonar perdón una y otra vez. «Yo creo que si no… ¿qué sentido tiene la entrevista?», insistió el presentador.

«Si solo te vamos a preguntar lo que tú quieras, entonces ¿de qué sirve la conversación?», preguntó el sustituto de Ana Rosa antes de continuar con el motivo de la entrevista. Entonces le preguntó por los 50.000 euros que reclama después de haber solicitado al ejército tener acceso al baño de mujeres sin demasiado éxito. «Ha habido un trámite donde se establecieron unas normas y luego no han cumplido esas normas», explicó la militar.

Sobre la respuesta del ejército, la invitada de Frank Blanco se pronunció alto y claro sobre la cuestión de «individualizarle». «¿Individualizarme cómo? No es tan fácil, hay trasfondo», sentenció la militar transgénero, que desveló que aún no le han contestado a los burofax que envió su abogada antes de gestionar la demanda que interpuso.

Finalmente, el presentador le preguntaba sobre la posibilidad de usar un baño en el que no coincida con hombres ni mujeres, pero Francisco Javier se mostró tajante. «¿Porque no soy un bicho raro, por ejemplo?», señaló la soldado nada cómoda con el tono de la entrevista y las preguntas de los colaboradores de ‘TardeAR’.