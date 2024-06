El golpe bajo de Ángel Cristo a Zayra Gutiérrez en ‘Supervivientes’ que se le vuelve muy en contra

Ángel Cristo lo ha vuelto a hacer. El concursante, que se convirtió en el más polémico de la última edición de ‘Supervivientes‘, ha protagonizado un monumental enganchón con Zayra Gutiérrez en el plató. En esta ocasión, el cruce de palabras entre los que fuesen compañeros de edición se ha originado a raíz del abandono de Adara Molinero en el estreno del ‘All Stars’.

Tras rechazar las innumerables propuestas de la organización y decidir abandonar, Ángel Cristo no se ha mordido la lengua y ha soltado un ácido comentario con el que ha señalado directamente a Zayra Gutiérrez. «Siento mucho lo de Adara. No la conozco personalmente, pero le has dicho que le bajaban el helicóptero. podría haber saltado y en la primera prueba un tironcillo de espalda y para casa, ¿no Zayra?», ha comentado el exconcursante.

Un comentario que ha provocado todo tipo de reacciones en plató. «¡Qué barbaridad!», ha exclamado Carmen Borrego consciente de la gran pelea que se iba a presenciar en plató. La respuesta por parte de la principal aludida no se ha hecho esperar: «Es que yo con este ser, por llamarlo de alguna manera, no tengo nada que decirle».

«Está diciendo que fingiste», le ha señalado Kiko Jiménez. Una oportunidad que Zayra ha empleado para volver a atacar a Ángel Cristo: «Él ha insultado, ha hecho lo que le ha salido del forro en todo el programa, no respeta absolutamente a nadie. Entonces, con perdón, me la suda lo que me diga». El conflicto ha ido a más puesto que, con cierta sorna, Ángel Cristo ha asegurado: «Admiro mucho a su padre, tengo su camiseta».

Ángel Cristo saca a relucir el nombre de Guti y la lía

«Pues si admiras a mi padre, mi padre con lo que acabas de decir a lo mejor no te admira tanto. Que se metan con tu hija…», le ha reprendido ella. Como respuesta, Ángel Cristo le ha espetado: «No necesito que me admite, el importante es tu padre». Un dardo que Zayra Gutiérrez se lo ha devuelto sacando a la palestra a su madre y a su hermana: «Ya, ya. Como la importante que es tu madre y tu hermana». Tras este tenso intercambio de ataques, Jorge Javier ha tomado la palabra para dar por zanjada la polémica y continuar con lo establecido durante la gala.