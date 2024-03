La auténtica razón por la que Zayra Gutiérrez se vio obligada a abandonar ‘Supervivientes’

Zayra Gutiérrez ha desvelado finalmente la gravedad detrás de la lesión que le ha obligado a abandonar ‘Supervivientes’. La hija de Guti aterrizó en el plató de Telecinco este domingo, después de varios días valorando si podía continuar en el concurso o no. Y este martes, la exconcursante no ha dudado en compartir con sus seguidores una importante actualización de su estado de salud.

Tras 10 días en Honduras, Zayra se vio obligada a poner fin a su aventura en Honduras por una dolencia que iba a hacer imposible su estancia en el concurso. Ahora, después de pasar por plató e instalarse en casa, la hija del futbolista ha querido compartir con sus seguidores cómo se siente tras su leve paso por el concurso.

La lesión que apartó a Zayra Gutiérrez de ‘Supervivientes’

«Me han detectado una hernia, por eso me dio lo que me dio, y por eso me lesioné», aclaró Zayra Gutiérrez a todos sus seguidores. Y es que, según ha revelado, se enfrenta a un «largo» proceso de recuperación. Cabe recordar que tuvo que ser evacuada por un fuerte dolor en la espalda tras no poder completar la primera prueba de recompensa de la edición.

Zayra Gutiérrez en Instagram

La exconcursante, que entró al plató de ‘Conexión Honduras’ en muletas este domingo, ha compartido cómo será su recuperación. «Iré andando poco a poco, quitándome las muletas… Va a ser larga, pero espero estar de vuelta pronto», explicó la superviviente en su perfil de Instagram.

Pero Zayra Gutiérrez no piensa abandonar su sueño. Ya en su llegada a plató dejó bien claro que lo que más le fastidiaba de su forzosa salida era que ella quería ganar el concurso. «A la gente que dice que solo he ido a hacer el ridículo y que soy una ‘nini’… yo no he querido abandonar en ningún momento», señaló la hija de Guti.

«Era mi sueño ir a ‘Supervivientes’, y que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por un tema de salud, no porque yo haya querido abandonar», destacó la exconcursante, que no cierra las puertas a volver a Honduras. «Ya dije que voy a ir el año que viene y espero que estéis ahí. Me voy a preparar bien la espalda, voy a ir a tratamiento y me voy a preparar bien para ganar el siguiente ‘Supervivientes 2025′», adelantó Zayra.