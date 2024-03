Zayra Gutiérrez siembra la discordia con lo que hizo a Ángel Cristo en ‘Tierra de Nadie’

Ángel Cristo continúa acaparando todas las polémicas de la actual edición de ‘Supervivientes 2024‘. Después de discutir con prácticamente todos sus compañeros de equipo, el hijo de Bárbara Rey ha sufrido en primera persona el rechazo que genera entre otros náufragos. Dicho momento se ha vivido durante la despedida de Zayra Gutiérrez en la segunda entrega de ‘Tierra de Nadie’.

Cabe recordar que Zayra ha tenido que abandonar ‘Supervivientes 2024’ tras sufrir una lumbalgia aguda. Después de una semana apartada de la convivencia, el servicio médico del reality confirmó la incapacidad de la joven para hacer frente a la aventura. Precisamente por ello, la hija de Guti ha podido despedirse de sus compañeros, de todos menos de Ángel Cristo Jr.

Tras despedirse de la mayor parte de sus compañeros, la presentadora, Laura Madrueño, ha caído en que no se había despedido de Ángel Cristo. «Bueno, de Ángel, que tenga buena experiencia, pero tampoco le deseo nada. No le quiero dedicar ninguna palabra ni bonita ni nada, me da igual«, ha asegurado Zayra Gutiérrez con desprecio.

En la misma línea, ha proseguido diciendo: «No he conectado con él desde el primer momento. No me parece lo que hace, no me parece justo lo que hace con Carmen Borrego. A ella le he cogido muchísimo cariño y para mí las personas que hacen daño a otras personas que quiero no existen«.

Ante el gesto de Zayra Gutiérrez, Carmen Borrego ha reaccionado diciendo: «Se lo agradezco mucho. Ella ha vivido conmigo varias y, hombre, si te quieres despedir, no te lo voy a negar. No merece la pena vivir en el rencor, no tengo ningún problema con él. Sé lo que ha dicho de mí, sé lo que sigue diciendo y lo tengo absolutamente claro. Siempre que se acerque va a tener las puertas abiertas y siempre que se aparte, va a estar a parte. Él es libre».

«Tú sabes lo que vales y quien no lo quiera ver, que no lo vea», le ha contestado Zayra. Lejos de quedarse callado y para sorpresa de todos, Ángel optaba por sí tener educación y le ha dedicado unas palabras a Zayra antes de su marcha: «Le deseo un buen viaje de vuelta a casa y siento mucho que no puedas seguir, la verdad». «No lo sientes tanto, pero bueno, vale», ha concluido la joven, siendo desagradable hasta el último minuto.