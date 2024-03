Sandra Barneda insinúa bullying a Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ tras la última hora

Sandra Barneda se puso muy seria en ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ en el enfrentamiento entre Ángel Cristo con Carmen Borrego durante la dinámica del Oráculo de los Dioses. El hijo de Bárbara Rey decidió romper con su grupo e ir por libre. Parece que la situación es irreversible.

Además, que la mayoría vaya en tromba contra él tampoco ayuda y determinados calificativos que se emplean para dirigirse a él no hacen más que caldear las cosas. «Te comportas como un psicópata», le llegó a decir Carmen de nuevo y en directo. Ya es la segunda vez que sucede en menos de una semana y la presentadora no se lo toleró.

«Podría ser un sinónimo o un ‘no me fio de ti’. Si te quejas de lo que dice de ti, intenta no decirlo de él», le reprochó Sandra Barneda a Borrego por atreverse a llamarle «psicópata» sin ningún pudor. «Tienes razón, ahí a lo mejor me equivoqué, pero no dejo de decir que (Ángel Cristo) se comporta como tal porque, en cuanto te confías, te la clava», defendió la Campos.

En ese momento, la conductora de ‘Supervivientes’ se metió en un charco al insinuar que lo que se estaba viendo podría ser bullying o acoso hacia Ángel Cristo. «Sois por lo que veo cuatro contra uno. Esto también podría tener otro adjetivo», soltó la comunicadora catalana. «Así que intentemos no decir según qué adjetivos, por favor», reprendió.

Estas palabras de Sandra Barneda causaron revuelo en la isla. «Estoy flipando eh. ¿Cuatro contra uno? Estoy flipando, te lo juro», clamó Mario González, indignado con que la propia moderadora del concurso se lanzara a dejar caer algo así con la influencia que eso puede tener en la audiencia. «Es alucinante», se oyó decir a Carmen Borrego. Claudia, Kike Calleja y Miri también pusieron caras de circunstancia al escucharle.

«Lo que hay que hacer a partir de ahora es ignorarle», afirmó Mario como consigna para todo el equipo de supervivientes. «Lo que hay que hacer es conciliar. Se lo he dicho antes a Ángel Cristo, hay que hacer el esfuerzo de encontrar una entente cordiale. Sé que es posible», apeló Barneda.

«Aquí se ha podido demostrar que. cada vez que Ángel se ha acercado a alguien del grupo, nadie le ha dicho nada malo. Jamás hemos ido contra Ángel cuando se ha querido unir al grupo, pero el problema es que cuando estamos confiados al día siguiente llega y te llama «ladilla». El grupo jamás le ha cerrado las puertas a Ángel», zanjó Carmen Borrego para tratar de defender que no es un «cuatro contra uno» como había señalado la presentadora.