La organización de ‘Supervivientes’ obliga a Zayra Gutiérrez a abandonar y este es el motivo

Zayra Gutiérrez no ha empezado con buen pie su paso por ‘Supervivientes 2024‘. La concursante ha tenido que ser evacuada de la isla hace ahora casi una semana. Después de ser analizada por los servicios médicos, la organización del reality ha tomado una drástica decisión que afecta a su continuidad en el concurso. En concreto, Zayra abandona la actual edición por prescripción médica.

Nada más comenzar la gala, la presentadora ha anunciado que se trataba de una «noche complicada» para Zayra. Tal y como ha anunciado Sandra, «los médicos han tomado ya la decisión». «Tengo el corazón encogido. Estoy deseando saber el resultado», ha reconocido la madre de la joven al otro lado del teléfono.

Poco después, Sandra Barneda ha contactado con la concursante que aseguraba estar pasándolo mal: «Mal, con bastante dolor y han tomado la decisión de que no puedo seguir por el esguince que tengo. Me fastidia muchísimo porque era un reto personal que yo tenía en mi mente superar, dar todo de mí. me he lesionado y no puedo continuar con esta experiencia, pero quería dar las gracias a producción, a todo el equipo cómo se han comportado y cómo me han cuidado y cómo han hecho que esté como en casa», ha comentado.

De igual manera, Zayra Gutiérrez ha asegurado querer volver al reality: «He prometido que cuando me recupere al cien por cien de la lesión que tengo, el año que viene estaré otra vez aquí como superviviente». «Me da mucha rabia porque tenía muchas ganas de este concurso, de superar este reto personal y demostrar a toda mi gente que puede con esto y con todo lo que me proponga y que me haya pasado esto la primera semana es lo que más rabia me da, pero no puedo continuar porque tengo una lesión aguda en la espalda y mi salud va antes que cualquier reality», ha vuelto a decir.

El comunicado íntegro de la organización

Acto seguido, la conductora del espacio ha leído el comunicado oficial con el que se ponía fin a su paso por el concurso. «La concursante Zayra Gutiérrez presenta desde el lunes 11 de marzo un cuadro de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio de lado derecho. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha por los que debe utilizar muletas. La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo, que hace imposible su continuidad en el programa».

De igual manera, Sandra Barneda ha comunicado cómo será el regreso de la joven a España. «En cuanto tolere las condiciones del viaje, será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España», fueron las palabras de la presentadora.

La promesa de Zayra a la audiencia de ‘Supervivientes 2024’

Por su parte, Zayra se ha mostrado especialmente abatida: «Tenía muchas ganas de que me conozcáis, de verme luchar y ganar este concurso y dedicárselo a mi hijo, a mi familia y a mi chico. Sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo».

«Zayra, este concurso es muy duro. ‘Supervivientes’ es una prueba que nadie sabe hasta que pisa ‘Supervivientes'», le ha contestado la presentadora. Finalmente, la joven ha concluido asegurando querer volver el próximo año: «El año ue viene lo doy todo al cien por cien».